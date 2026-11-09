О новом скандале в США и как на него реагирует Трамп

Глава американской корпорации Nvidia Дженсен Хуанг признался, что до недавнего времени у него была любовница по имени Хуан Ле — руководительница сингапурской облачной и дата-центр компании Megaspeed. Когда о внебрачной связи Хуанга стало известно, он публично покаялся и всякое такое, но это не конец истории.

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Выяснилось, что Хуан Ле является агентом китайской разведки, поэтому свои особые отношения с главой Nvidia она использовала для закупки и переправки в Китай миллионов самых крутых микрочипов в обход американских экспортных ограничений.

В США на эту тему сейчас начался жуткий скандал и расследование: выясняют, сколько и чего именно утекло в КНР. Трамп (что неудивительно) уже поддержал Хуанга. Видимо, ему близка и понятна вся эта история с любовницами и работа на разведку других стран.

Ну, а в Сети уже куча мемов на тему того, как вся мировая экономика оказалась под ударом из-за тоски Хуанга по женскому вниманию.

(На фото — один из мемов и та самая любовница)

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