Фактор Лукашенко. Как Беларуси справиться с Путиным 9 февраля, 11:37 Эксклюзив NV

По мере того, как растет угроза более активного участия Беларуси в войне, растет и настоятельная необходимость поддержать белорусские демократические силы

Материал написан в соавторстве с Марком Дитценем, постоянным директором программы IRI в Беларуси

Одним из недооцененных аспектов войны России против Украины была стратегическая роль Беларуси как в первоначальном вторжении, так и в последующем ведении войны. В стремлении укрепить свои позиции после массовых продемократических протестов 2020 года белорусский диктатор Александр Лукашенко позиционирует Беларусь как жизненно важную составляющую военных усилий Кремля; тем самым прямо и преднамеренно способствуя нападениям на украинских солдат и мирных жителей, а также разрушению украинских городов, поселков и сел.

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Поддержка Лукашенко Москвы охватывает пять ключевых областей: материально-техническое обеспечение российских войск; выполнение функций стартовой площадки для ракет по украинским целям с территории Беларуси; распространение пропаганды и дезинформации против Украины; размещение российских военных госпиталей на территории Беларуси; и предполагаемая организация кибератак на украинскую инфраструктуру, спонсируемых режимом, в чем подозревают Лукашенко.

Влияние этой поддержки было значительным. Российские войска, дислоцированные в Беларуси накануне вторжения, сыграли ключевую роль в наступлении на Киев в течение первого месяца войны, когда российские части, выступившие оттуда, совершили чудовищные зверства в Буче и других пригородах Киева. Во время первоначального штурма Киева материально-техническая поддержка из Беларуси позволила России пополнять запасы и войска, пока они боролись за захват украинской столицы.

Поддержка Лукашенко Москвы охватывает пять ключевых областей

После отступления России с севера Украины в конце марта — начале апреля 2022 года Беларусь продолжала предоставлять свои части российским солдатам, одновременно поставляя России оружие и другую военную технику. Лукашенко также провел совместные военные учения и предоставил тренировочную базу мобилизованным россиянам.

Беларусь помогала распространять пропаганду и дезинформацию о войне, часто повторяя кремлевские нарративы, защищающие решение Владимира Путина о вторжении и поддерживающие его ложные оправдания конфликта. Действительно, пропаганда настолько вездесуща, а информационное пространство настолько контролируется внутри Беларуси, что многие белорусы до сих пор не осознают истинный масштаб войны. Наоборот, рассматривают это как «специальную военную операцию», казалось бы, далекую от Беларуси.

Белорусское продемократическое движение дает отпор, уверенное, что поражение Путина в Украине ослабит способность Лукашенко сохранять свою гегемонию над собственным народом. Подрывая военные действия России и истощая ее ресурсы, белорусское продемократическое движение разрушает основу оси Путин-Лукашенко и подрывает те самые ресурсы, которые нужны России для поддержки своего зависимого союзника.

Как утверждает лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, существует четкая связь между судьбой Украины и судьбой Беларуси. Она утверждает, что, когда народ Украины возьмет верх над Россией, белорусы увидят глиняные ноги Путина и захотят отказаться от вассального статуса, который Россия навязала их собственной стране.

По этой причине белорусские демократические активисты вносят свой вклад в антивоенную деятельность. Инициатива «Киберпартизаны» нарушила техническую инфраструктуру белорусского режима, а движение партизан на железной дороге усложнило материально-техническое снабжение белорусскими войсками российских войск в первые месяцы войны. Активисты также работают над борьбой с дезинформацией и пропагандой, сообщая правду о войне белорусским гражданам.

Крайне важно, чтобы друзья и союзники Украины на Западе наказали режим Лукашенко за его роль в войне России против Украины. Это поможет поддержать оборону Украины, увеличив издержки Беларуси и заставив Минск дважды подумать, прежде чем выполнять инструкции из Москвы. Это также поможет белорусскому продемократическому движению в битве за сердца и умы белорусского народа, продемонстрировав, что поддержка Лукашенко войны является прямой причиной растущей нестабильности и экономических трудностей в Беларуси.

Прежде всего, США и другие демократические партнеры должны продолжать оказывать активную поддержку белорусскому демократическому движению, которое вносит значительный вклад в антивоенные усилия в Беларуси. Исторически сложилось так, что бывают спады и подъемы для появления ресурсов для поддержки белорусского демократического движения, их приток зачастую резко увеличивается после ключевых политических событий, но в последующие периоды истощается. Поддержка остается сильной с 2020 года, когда фальсифицированные президентские выборы вывели на улицы в знак протеста сотни тысяч белорусов. Теперь, когда демократические силы страны приступили к долгосрочному движению за перемены, постоянная и мощная финансовая поддержка приобретает все большее значение.

Эти инвестиции должны сопровождаться дипломатической инициативой на высоком уровне, чтобы сигнализировать как режиму Лукашенко, так и белорусской демократической оппозиции о том, что приверженность США и ЕС демократической Беларуси непоколебима и напрямую связана с защитой демократии во всем регионе. С этой целью США должны назначить еще одного спецпредставителя по Беларуси в ранге посла для продолжения важной работы бывшего спецпредставителя США в Беларуси посла Джули Фишер, которая в период своего пребывания на посту с 2020 по 2022 год была стойким сторонником демократического движения.

В свете того, что белорусские власти отказали в продлении визы и аккредитации бывшему главе Представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю, ЕС следует рассмотреть вопрос о назначении взамен удаленного спецпредставителя по Беларуси. Эти новые посланники будут важными посредниками между Вашингтоном, Брюсселем и лидерами белорусской оппозиции.

Адресную поддержку следует оказывать и белорусским добровольцам, воюющим против России в Украине. Большая материальная поддержка более чем 1000 белорусских добровольцев, сражающихся под руководством украинских военных, укрепит их способность помогать защищать Украину во время возрастающего риска дальнейших нападений с территории Беларуси. Это также показало бы белорусским военным, что есть альтернативный выход на службу для тех, кто осознает риски, связанные с их страной, и не хочет быть втянутым в неоправданную войну против мирного соседа.

По мере того, как растет угроза более активного участия Беларуси в войне, растет и настоятельная необходимость для Вашингтона и Брюсселя действовать сейчас, чтобы поддержать белорусские демократические силы в подрыве белорусской поддержки российской военной машины, противодействии пропаганде и дезинформации и присоединении к украинским силам на переднем фронте демократии. Белорусское демократическое движение понимает, что их судьба теперь будет решаться на полях сражений Украины. У них есть воля и возможности помочь своим украинским соотечественникам в скорейшей победе. Им просто нужны инструменты для этого.

Перевод NV

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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