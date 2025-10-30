Карго-культ от туземцев в системе образования Украины

Сейчас украинское высшее образование — это популярный у нас карго-культ! Кампусы пусты — студентов и преподавателей физически нет, но на бумаге все работает идеально.

Во время Второй Мировой войны между США и Японией туземцы, которые жили на островах Тихого океана, видели, как американцы строят взлетные полосы, а самолеты сыплют с неба карго (грузы): консервы, одежду, шоколад, оружие. Все это очень полезно для домохозяйства, если украсть.

Поэтому во время и после войны они строили полосы из бамбука, ставили деревянные самолеты, надевали кокосовые наушники и танцевали вокруг самолета, ожидая груз с припасами. Но самолеты не прилетели.

Так родился карго-культ — когда повторяешь ритуал, надеясь, что с неба снова что-то упадет. Слово «карго» означает груз. А слово «культ» здесь потому, что самолет лишь похож на настоящий, но не летает и не приносит пользы. Так называют явление, когда что-то похоже на настоящее, обладает всеми внешними признаками — но лишь имитирует содержание и не работает на самом деле.

Украинское высшее образование — это популярный у нас карго-культ! Кампусы пусты — студентов и преподавателей физически нет, но на бумаге все работает идеально.

В отчетах — пары, лекции, зачеты. На деле — Zoom на автопилоте, PDF на фоне сериала и «галочка» в журнале посещения.

Раньше мы хотя бы «делали вид»: лекции, кафедры, дипломы. А теперь нет даже этого — только имитация жизни, чтобы «не платить за коммуналку». Система удобно растворилась в онлайне: тихо, дешево и безответственно.

Мы все с детства знаем: «надо поступить», «нужен диплом», потому что «так принято». И бежим за образованием, даже не спрашивая — зачем. Делаем все «как у настоящих»: лекции, кафедры, экзамены, дипломные работы. Вот только знания, как те самолеты, — не прилетают.

Имеем 130 государственных университетов для страны, которая давно не имеет 250-миллионного населения. Мы играем в образование по советскому сценарию: есть ректор на 30 лет, есть планы, протоколы, даже стенды «наш суперумный и крутой коллектив». Только студент после пяти лет обучения на дистанционке часто умеет писать отчеты об инновациях вместе с ChatGPT — а вот взять интеграл или рассчитать схему на прочность — не может.

Это и есть карго-культ образования — когда государство, вместо того чтобы строить самолеты, рисует их на взлетной полосе и верит, что когда-то прилетит знание с неба.

Моя маленькая миссия — трансформировать КАИ в настоящий современный университет. Но карго-культ образования — это уже глобально. И точечными реформами нескольких университетов его не преодолеть.

Нужно системное изменение, и мы только запускаем двигатели.

