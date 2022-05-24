Сколько и каких авто ввезли украинцы за полтора месяца нулевого растаможивания 24 мая, 16:09 Цей матеріал також доступний українською

Интересно посмотреть, как украинцы пользовались этой льготой с первых дней ее работы



В начале апреля вступил в действие резонансный законопроект № 7190, который среди прочего позволил всем гражданам завозить автомобили без налогов и сборов не только для нужд армии, но и для собственного пользования.

После этого начались жесткие дискуссии между теми, кто обвинял это решение в открытии лазейки «дешевого» завоза люксовых авто и теми, кто апеллировал к большому количеству потерянных семейных автомобилей в результате войны.

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Особое обострение эти дискуссии приобрели после того, как комитет начал рассматривать возможность отмены этой льготы. Впрочем, от этой идеи отказались и изменений в льготы по растаможке авто вносить не планируется.

Тем интереснее посмотреть, как украинцы пользовались этой льготой с первых дней ее работы.

С 9 апреля по 19 мая 2022 года украинцы в льготном режиме ввезли в Украину 94 420 автомобилей. В среднем это автомобили 2008 года выпуска.

Инфографика: Предоставлено автором

Средняя цена ввозимых за этот период автомобилей составляла $4632.

Инфографика: Предоставлено автором

Среди марок авто были откровенные фавориты. Топ-10 самых популярных среди ввезенных украинцами марок:

1. Volkswagen Passat — 5654 шт;

2. Volkswagen Golf — 4542 шт;

3. Skoda Octavia — 3483 шт;

4. Audi A6 — 2414 шт;

5. Volkswagen Touran — 2309 шт;

6. Renault Megane — 2302 шт;

7. Audi A4 — 2282 шт;

8. Opel Zafira — 2088 шт;

9. Ford Focus — 1863 шт;

10. Opel Astra — 1782 шт;

В общем, топ составляют машины среднего сегмента. Но не обошлось и без тех, кто решил воспользоваться льготой, чтобы ввезти люксовый автомобиль и сэкономить на пошлинах. Среди самых дорогих автомобилей, ввезенных за полтора месяца действия нулевого растаможивания, следующие марки:

— два Mercedes-Benz G500 — по $290 тыс.;

— Mercedes-Benz G 63 — $248 тыс.;

— Ferrari Roma — $221 тыс.;

— McLaren 570S Spider — $186 тыс.;

— Toyota Land Cruiser 200 — $177 тыс.

Ну и самый популярный вопрос, всегда возникающий при обсуждении налоговых льгот: сколько это стоит нам всем как государству. Следовательно, за полтора месяца на нулевой растаможке автомобилей бюджет Украины недополучил 10,5 млрд грн.

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