Это именно то, на что давила Украина. 10 новых ударов по экономике России 6 апреля, 21:51 Цей матеріал також доступний українською

Это была самая сложная с точки зрения дипломатической работы волна санкций. Но она есть. И она мощна

Многие из новых санкций — это именно то, на что давила Украина.

Президент Зеленский провел немало разговоров и выступлений, доводя до партнеров важность новых, действительно карающих санкций. Я на своем уровне тоже откровенно говорил партнерам: мы благодарны за все сделанные шаги, но война продолжается, а значит, нужны новые санкции. И хватит полумер и причин, почему что-то НЕ нужно делать для Украины и всей Европы. Когда решается судьба столетия, только самоубийцы и лицемеры могут думать о бизнес-интересах.

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Итак, вот 10 новых ударов по российской экономике, финансовой системе, торговле и остаткам российского влияния за границей, которые были нанесены только за эти трое суток:

— США, Великобритания, ЕС и G7 полностью запретили все новые инвестиции в Россию;

— США, ЕС и G7 ввели новые санкции против крупнейших банков РФ: Альфа-Банка и Сбербанка. В целом, США заблокировали уже ⅔ российского банковского сектора;

— под санкции попали дочери Путина, дочь и жена Лаврова, Мишустин (российский премьер, имя которого вы не обязаны знать), лузер Дмитрий Медведев, написавший на днях статью о том, как Россия планирует силой оружия «изменить сознание» украинского народа, ряд членов российского совбеза;

— Великобритания заморозила активы Московского кредитного банка, ввела санкции против олигархов Ротенберга и Михельсона;

— 18 стран (ЕС, Польша, Румыния, Словения, Греция, Португалия, Эстония, Латвия, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Македония, Люксембург, Италия, Германия, Франция, Швеция, Дания) вместе выгнали 318 (!) русских «дипломатов»;

США, Великобритания, ЕС и G7 полностью запретили все новые инвестиции в Россию

— Нидерланды арестовали 14 яхт, принадлежащих гражданам РФ;

— Дания заморозила активы граждан РФ на сумму $11,8 млн;

— Казначейство США приостановило возможность РФ обслуживать долг с заблокированных счетов в американских банках. Сегодня Россия уже впервые не смогла произвести платеж в валюте и вышла на финишную прямую к дефолту;

— США применят полную блокировку к ряду крупнейших государственных предприятий РФ, список будет опубликован завтра (это будут серьезные удары);

— проект пятого санкционного пакета ЕС нам вместе с друзьями удалось сделать гораздо сильнее, чем он планировался: запрет на импорт российского угля на сумму 4 млрд евро в год; полный запрет транзакций для 4 российских банков, включая ВТБ (23% банковского сектора); запрет российским судам доступа к портам ЕС; запрет российских и белорусских автомобильных перевозчиков, что резко ограничит возможности российской промышленности получить ключевые товары; целевые запреты на экспорт товаров на сумму 10 млрд евро в чувствительных сферах (квантовые компьютеры и передовые полупроводники, отдельные позиции машиностроения и транспортного оборудования);

Спасибо партнерам за эти решения. Но чтобы предотвратить новые Бучи и страдания, нельзя останавливаться. Продолжаются большие дипломатические сражения. Битва за полное нефтяное, газовое и угольное эмбарго (уже побеждаем по углю, бьемся за нефть). Битва за закрытие мировых портов для всех российских кораблей и товаров (уже побеждаем в ЕС, дальше будет больше). Сражение за отключение всех российских банков от SWIFT.

Это все новости на сегодня. А завтра будем всем миром выкидывать Россию из Совета по правам человека ООН. Уже вчера вечером Украина вместе с партнерами внесла на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюцию о приостановлении прав членства РФ в СПЧ ООН.

Наказываем русских палачей шаг за шагом. Вооруженные Силы на поле боя, дипломаты — во всем мире.

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