Наиболее вероятным кандидатом на пост нового премьер-министра Израиля стал Гади Айзенкот. Именно ему президент Ицхак Герцог поручил сформировать правительство.

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Я заинтересовалась им после того, как прочитала о гибели его сына. 25-летний Галь Меир Айзенкот, майор резерва Армии обороны Израиля, погиб 7 декабря 2023 года во время боевых действий в секторе Газа.

На следующий день, 8 декабря 2023 года, погиб его племянник — 19-летний сержант Маор Коэн Айзенкот, также во время боевых действий в Газе. А еще один племянник, 22-летний Йогев Пази, капитан израильской армии, погиб 17 ноября 2024 года в северной части сектора Газа.

За время войны Гади Айзенкот потерял родных: сына и двух племянников.

За время войны потерял сына и двух племянников

Здесь я собрала информацию о человеке, который в ближайшее время возглавит Израиль. Возможно, вам тоже будет интересно.

Кто такой Гади Айзенкот

Гади 66 лет. Он родился в Израиле в семье евреев — выходцев из Марокко и является бывшим начальником Генерального штаба израильской армии.

В 18 лет он начал службу — сначала в пехотной бригаде «Голани», а впоследствии стал ее командиром. В общей сложности он провел в армии 41 год: командовал Северным военным округом, возглавлял оперативное управление и был заместителем начальника Генерального штаба. В 2015—2019 годах руководил Генеральным штабом Армии обороны Израиля.

Он пришел в политику 4 года назад, когда присоединился к политической силе Бени Ганца «Национальное единство» и был избран в Кнессет.

После нападения ХАМАС 7 октября 2023 года вошел в чрезвычайное правительство Нетаньяху: стал министром без портфеля и наблюдателем в узком военном кабинете.

В июне 2024 года вместе с Бени Ганцем (генерал-лейтенантом в отставке, бывшим министром обороны Израиля и одним из известных политических конкурентов Биньямина Нетаньяху) покинул правительство.

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Они обвиняли Нетаньяху в отсутствии четкой стратегии завершения войны, возвращения заложников и будущего Газы, а также в подчинении государственных решений политическим интересам.

В 2025 году Айзенкот основал собственную партию «Яшар!». Это название можно перевести как «прямо» или «честно».

Политические взгляды

Гади Айзенкот — скорее центрист. Вот его основные позиции по вопросам политики Израиля:

1. Европейское и демократическое государство, опирающееся на принципы Декларации независимости.

2. Государственное расследование провала 7 октября и действий руководства до и во время войны.

3. Общая воинская обязанность, в частности для ультраортодоксальных евреев.

4. Силовое противостояние с ХАМАС и другими вооруженными противниками Израиля, и одновременно — внимание к переговорам о возвращении заложников.

Айзенкот поддерживает военные операции, а его партия избегает четкого обещания создать палестинское государство.

Он — один из авторов так называемой «доктрины Дахия», названной в честь района Бейрута, где располагались структуры «Хезболлы». Она предусматривает применение непропорционально большой силы и масштабное разрушение инфраструктуры, которую противник использует в войне.

О личном. Айзенкот женат на Хане, у них пятеро детей. Сын погиб. В момент гибели сына Айзенкот участвовал в работе военного кабинета. Это обстоятельство играет важную роль в том, как его воспринимает израильское общество.

Интересен и вопрос об арабских партиях. Они были представлены в Кнессете еще с первых лет существования Израиля. А в 2021 году исламистская партия «Раам» во главе с Мансуром Аббасом впервые вошла в правительственную коалицию Израиля.

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На выборах 27 октября 2026 года арабские партии получили рекордные 19 мест из 120. И именно эти голоса стали решающими для получения Айзенкотом мандата на формирование правительства.

Арабские партии представляют интересы арабских граждан Израиля, в частности палестинцев, и часто выступают против политики израильских властей в отношении палестинских территорий. Для Айзенкота сотрудничество с ними — политически чувствительный вопрос. Однако для формирования правительства ему необходимы их голоса.

Основные разногласия касаются отношения к палестинскому вопросу, ХАМАСу и характеру Израиля как еврейского государства. Айзенкот требует от будущих партнеров по коалиции признать ХАМАС террористической организацией и поддержать его ликвидацию как военной силы. Арабские партии не согласны со всеми его условиями.

Гади Айзенкот занимает осторожную позицию в отношении Украины. В октябре 2022 года Айзенкот выступил против передачи Украине израильского оружия, в частности систем противовоздушной обороны «Железный купол». Он объяснял это стратегическими ограничениями Израиля и необходимостью учитывать собственные интересы безопасности.

В то же время, в июне 2022 года, Айзенкот публично высказывался об украинском сопротивлении российскому вторжению. Он обращал внимание на то, что Россия, несмотря на значительное военное превосходство, столкнулась с серьезным сопротивлением Украины, а международная поддержка существенно влияет на ее способность обороняться.

По состоянию на ноябрь 2026 года нет подтвержденных публичных заявлений Айзенкота о готовности передавать Украине израильское вооружение или существенно менять политику Израиля в отношении российско-украинской войны.

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В то же время у Айзенкота нет такой истории личных отношений с Владимиром Путиным, как у Биньямина Нетаньяху. Это хоть и внушает спокойствие, но само по себе не гарантирует более значительной поддержки Украины.

Таким образом, нет достаточных оснований называть Айзенкота ни последовательным сторонником Украины, ни пророссийским политиком. Его публичная позиция прежде всего определяется интересами безопасности Израиля.

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Текст опубликован с разрешения автора