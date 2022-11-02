Это новый этап войны. Что стоит за препятствием РФ «зерновому коридору» 2 ноября, 10:20

Блокировка «зернового коридора» — составляющая путинского плана нового этапа войны на истощение Украины. Рассматривать эту тему отдельно от войны не имеет смысла

Хочемо акцентувати увагу на фундаментальних деталях «зернової проблеми», які дещо потонули на загальному фоні важливих, але все ж таки другорядних питань.

1. Перешкоджання РФ «зерновому коридору» — це зовсім не про зерно. Мав бути ширший контекст або ширша рамка. Це «золоте правило» аналітики та прогнозування.

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2. В нас був чималий досвід — з травня 2018 року, з дати відкриття Кримського мосту і початку тривалих утримань суден, що йшли Керченською протокою до/з українських портів Азовського моря, ми моніторили цей процес 24/7 по кожному судну. І впевнились, що показники подібних процесів, тобто динаміка по днях/місяцях — один з індикаторів змін в загальній поведінці ворога.

3. Ми поставили собі питання: «А коли точно це розпочалося — місяць, день?» І проаналізували весь вересень. Кожне судно. Руками та очима. І ми цей день знайшли абсолютно точно — 18−19 вересня 2022 року (жовтий стовпчик), коли однозначно розпочалося кардинальне, в п’ять разів одразу, збільшення тривалості очікування інспекції суднами із зерном.

Вони до цього готувалися — аналітично — мали час

4. Ми розуміли, що в тоталітарних державах таке може бути тільки «по команді» зверху. З самого верху. Тобто 17−18 вересня 2022 року була команда «гальмуй процес…» з Кремля. Чому звідти, бо тут є інтерес президента Туреччини особисто, і замахнутись на нього могла лише відповідна за рівнем особа.

5. Ми перегорнули хроніку у пошуках відповіді на питання: «А що ж було безпосередньо перед та після 18−19 вересня 2022 року? А 14−16 вересня 2022 був великий саміт ШОС в Самарканді, де президенту РФ довелося витерпіти критику за війну з боку перших осіб Китаю та Індії та навіть деяке приниження в процедурних питаннях з боку лідерів азійських членів СНД. А ще він пообіцяв президенту Китаю, що він постарається скоріше завершити війну в Україні.

А безпосередньо після 18−19 вересня 2022 було 20−21 вересня 2022, коли всі чекали звернення президента РФ всю ніч і дочекалися його вранці 21 вересня. Він оголосив мобілізацію вперше в історії сучасної РФ. А надалі за пару тижні вперше призначив командуючого об'єднаним угрупованням військ в Україні.

Цікавий контекст?

Висновки та прогнози:

6.1. Блокування «зернового коридору» — складова путінського плану нового етапу війни на виснаження України. Розглядати цю тему окремо від війни не має жодного сенсу.

6.2. Ми не бачимо жодної причини для президента РФ змінити це розпорядження, оскільки говорити про те, що він змінив свої наміри щодо України — передчасно.

6.3. Звичайно він може використати цю тему, щоб затягнути час для поповнення та злагодження своїх військ, а для цього буде прагнути «зернового перемир’я» — бажано місяців на 2−3. (Звісно, на такі пропозиції Україна не піде).

6.4. Вони до цього готувалися — аналітично — мали час. Вони розрахували, що (цитую): «Блокування постачання зерна до ЄС на першому (до 19 листопада) та наступних можливих етапах вивезення українського врожаю ще відчутніше розкрутить інфляцію в Європі та особливо у Британії.

Хліб із бензином генерують інфляцію. Обмеження надходження українського зерна на ринок не менш ніж на 15% додасть кумулятивним ефектом до зростання цін 5−7%, що у поєднанні з стрибком тарифів на тепло виведе загальну інфляцію у листопаді-грудні на рівень 13−15% (вересень — 10,1%).

Екстраполяція цих оцінок на країни ЄС дає прискорення зростання цінового індексу в діапазоні 11- 18%. Як наслідок, соціальна напруженість у ЄС як результат сукупного зростання споживчих цін та базової інфляції виходить на рівень «зона значних ускладнень (33−67%) ближче до верхньої межі, за якою слідує кризова зона з масовою соціальною непокорою, ослабленням та руйнуванням державних інститутів.

Енергія соціальних протестів неминуче буде каналізована у вигляді тиску на владні структури з вимогою переглянути політику щодо СВО та Росії загалом…"

6.5. Єдиним (ще раз — єдиним) фактором, що може відтермінувати зрив українського морського експорту зерна в найближчі дні-тижні може бути лише побоювання РФ кардинально зіпсувати відносини з президентом Туреччини, для якого це успішний глобальний (!) лідерський проект.

6.6. Тобто — принципове рішення в РФ прийняли, все питання — в часі, коли вони почнуть фізично, силовими методами цьому заважати безпосередньо в морі.

6.7. Змінити цю «переговорну позицію» РФ можуть тільки ЗСУ з допомогою достатньої кількості сучасної зброї.

Нам здається, що прогнозувати подальший розвиток подій треба саме в такому широкому контексті.

6.8. Отже ще раз: перешкоджання РФ «зерновому коридору» — це зовсім не про зерно, це про новий етап війни.

Текст опубліковано з дозволу автора

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