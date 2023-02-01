Сразу два «наконец-то»: от Байдена и от Зеленского 1 февраля, 18:43

Чем жила страна 01 февраля 2023 года

● Наконец-то: Байден даст дальнобойные ракеты? Новый пакет военной помощи от США оценен в $2,2 млрд и впервые будет содержать дальнобойные ракеты. Об этом сообщило Reuters. Сам президент США Джо Байден анонсировал, что в ближайшее время проведет переговоры по поставкам оружия с Владимиром Зеленским.

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Речь идет о GLSDB (Ground-Launched Small Диаметр Bomb — бомба малого диаметра наземного запуска), которая имеет радиус действия 150 км. Сейчас ВСУ используют ракеты GMLRS, поражающие цели на расстоянии 70 км. «Большая дальность бомбы GLSDB, которая способна планировать над поверхностью после запуска, может позволить Украине поразить цели, которые были вне ее досягаемости, и помочь ей продолжать контратаки, мешая России в тылу еще больше», — отметило Reuters.

● Зеленский встретится с Байденом в Польше. Джо Байден может встретиться с Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве или Жешуве, сообщила Dziennik Gazeta Prawna. Ожидается, что украинский лидер представит мирный план и будет призывать к проведению международной конференции, посвященной Украине. По информации издания, Зеленский также вернется к теме гарантий безопасности Украины.

● США наложили новые торговые ограничения на семь иранских компаний за производство беспилотников, используемых Россией для нападения на Украину.

● Владимир Зеленский провел несколько совещаний с военными и с руководителем разведки. «Подробно прорабатываем ситуацию во всех основных оперативных направлениях и в перспективе. То, к чему готовится оккупант, и то, чем мы уже отвечаем на такую подготовку России к попытке реванша», — рассказал он. И добавил, что силы обороны Украины и западные партнеры направляют усилия так, чтобы России не только не удалось отыграться на поле боя, а чтобы оккупант потерял в своих попытках реванша последнюю надежду на агрессию. «Проигрыш России сделает безальтернативным надежный и продолжительный мир. Я благодарю всех наших партнеров, которые поддерживают эту позицию Украины», — сказал Зеленский.

● С F -16 не все так просто. В Пентагоне со скептицизмом отнеслись ко вчерашнему отказу Байдена поставлять Украине истребители F-16, написала The Washington Post. По данным издания, некоторые официальные лица в американском оборонном ведомстве предполагают возможное одобрение передачи Украине истребителей. Они вспоминают, что уже были такие ситуации, когда администрация американского президента сначала говорила «нет» на поставку какого-то оружия, но потом давала свое разрешение.

● На начальном этапе Испания готова передать Украине 4−6 танков Leopard 2 A 4, сообщило издание El Pais со ссылкой на источники в правительстве. Окончательная цифра техники, которую может поставить Мадрид, будет зависеть от состояния 53 танков, которые уже десять лет хранятся на базе в Сарагосе.

● В Израиле рассматривают вопрос предоставления Украине «других видов помощи», кроме гуманитарной, в том числе и военной, заявил CNN премьер этой страны Биньямин Нетаньяху. Он подтвердил информацию, что по просьбе США Израиль передал Украине 250 тыс. американских боеприпасов, хранившихся на складах страны. На вопрос, будет ли Израиль рассматривать возможность предоставления военной поддержки Украине, Нетаньяху ответил: «Я, конечно, рассматриваю это». Также он отметил, что Израиль противодействует Ирану, помогающему России в войне против Украины.

● Правительство Норвегии планирует в ближайшее время передать парламенту подробный план долгосрочной поддержки Украины, рассчитанный на пять лет.

● Российский диктатор знает, что «окно возможностей» для войск РФ на поле боя закрывается, поэтому будет оказывать максимальное давление. Об этом заявил экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, Европа продемонстрировала способность производить необходимый объем поставок вооружений, но «не время отдыхать, эта война еще далека от завершения».

● Украина находится накануне «очень активной фазы» войны, в феврале и марте ожидаются очень активные действия на фронте, считают в ГУР Минобороны.

● Оккупационные войска РФ не прекращают наступательных действий на Лиманском и Бахмутском направлениях и несут большие потери. Ведут безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

● Почти тысячные потери врага. За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 920 военнослужащих российских оккупационных войск. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 128 тыс., сообщили в Генштабе ВСУ по состоянию на утро 1 февраля.

Кроме того, врагу уничтожили: танков — 3209 (+8 за сутки), боевых бронированных машин — 6382 (+4), артсистем — 2207 (+10), РСЗО — 458 (+4) , средств ПВО — 221 (+0), самолетов — 293 (+0), вертолетов — 284 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 1951 (+0) и многое другое.

● Оккупанты снова переоценивают возможности армии РФ для наступления на Донбассе и на других участках фронта за короткое время, однако введение дополнительных сил армии РФ под Бахмут позволило оккупантам сохранить за собой инициативу на этом участке. Об этом в сводке по итогам 31 января написал Институт изучения войны (ISW). Компенсировать истощение сил ЧВК Вагнера в районе Бахмута помогло введение сюда сил регулярной армии РФ. Минобороны России, вероятно, попытается полностью вытеснить силы ЧВК из-под Бахмута и в случае захвата города представить это событие как «достижение» армии РФ, ее традиционных структур и командования.

ISW не считает захват Бахмута неизбежным, однако предполагает, что украинское командование может отдать предпочтение выводу сил из города, чтобы не рисковать неприемлемыми потерями.

● За сутки в районе Бахмута российские оккупационные войска 151 раз обстреляли украинские позиции, 360 оккупантов погибли, 290 ранены.

● Российские оккупанты в районе Бахмута вновь предприняли неудачную попытку прорыва, сообщила днем пресс-служба Минобороны в Telegram. Там добавили, что такие попытки россиян стали регулярными: «Они буквально мясом забрасывают украинские позиции. Лезут, как зомби».

● Когда русские приползут на коленях. Президент Польши Анджей Дуда предложил Владимиру Зеленскому после поражения России символически принять капитуляцию Москвы в Переяславе Киевской области, где в 1654 гетман Богдан Хмельницкий присягнул московскому царю. О соответствующем недавнем разговоре с президентом Украины Дуда рассказал во время визита в Латвию: «Я сказал: Владимир, глядя на нашу историю, на то, как когда-то разошлись наши пути, я хотел бы тебя очень попросить. Когда вы победите Россию, когда россияне приползут сюда на коленях подписывать мирный договор, отвези их в Переяслав и пусть они там подпишут с вами мирный договор».

● По итогам саммита Украина-ЕС (пройдет в Киеве 3 февраля) Владимир Зеленский ожидает положительных решений от Евросоюза. «В целом неделя должна быть в полной мере этого слова евроинтеграционной. Мы ждем новостей для Украины. Ожидаем решений наших партнеров в Евросоюзе, которые будут соответствовать достигнутому уровню взаимодействия между нашими институтами и ЕС и нашим прогрессом. Прогресса, который очевидно есть — даже несмотря на полномасштабную войну», — сказал он.

И наконец — большая тема:

● Наконец: Зеленский начал «весенние посадки»? Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия анонсировал «весенние посадки» в госвласти. «Буду информировать общественность об анонсированных весенних посадках», — написал он в Telegram.

По словам Арахамии, сегодня речь идет о следующем: обыски в налоговой; вручение сообщений о подозрении должностным лицам Минобороны; обыски у Коломойского по Укрнафте; целая серия негласных следственных действий; обыски у Авакова; обыски у депутата-бизнесмена Вадима Столара (экс-ОПЗЖ); увольнение всего руководящего состава таможни. «Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться», — сообщил он.

● К Коломойскому пришли. СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского по делу о махинациях в Укртатнафте и Укрнафте. Об этом написало УП со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

● Позже в СБУ официально сообщили о причинах обысков у Игоря Коломойского — речь идет о расследовании 10 эпизодов схемы присвоения и отмывания 40 млрд грн бывшим менеджментом Укрнафты и Укртатнафты. Экс-руководителей компаний (обе национализировали 7 ноября 2022 года) подозревают в выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные структуры, что позволило уклониться от уплаты налогов и привело к обесцениванию активов. По данным следствия, схема работала в пользу фактических владельцев и бенефициаров (т.е., Коломойского и Ко). Топ-менеджменту Укртатнафты сообщили о подозрениях.

● СБУ разоблачила новые факты преступной деятельности экс-президента Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в работе на агрессора. Ведомство сообщило, что тот после начала полномасштабного вторжения финансировал террористическую организацию ДНР.

● К бывшему главе МВД Арсену Авакову приходили с обысками представители СБУ и ДБР — по делу падения вертолета в Броварах 18 января, когда погибло руководство МВД. Они смотрели контракты шестилетней давности с французской Airbus Helicopter, которая поставляла Украине вертолеты. В частности, H-225, на котором разбилось руководство МВД. Обыски прошли не только у Авакова, но и у других руководителей тех времен, участвовавших в закупке, сообщило издание Бабель со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По словам самого экс-министра, правоохранители формально отработали версию.

● СБУ устроила обыски и у Вадима Столара, народного депутата запрещенной ОПЗЖ, киевского бизнесмена-застройщика. По словам нардепа Евросолидарности Алексей Гончаренко, обыски касаются «финансирования терроризма».

Позже СБУ объяснила: они расследуют причастность строительных компаний Столара к легализации денег подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука и других подсанкционных людей.

● «Мы выполняем задачу, поставленную президентом Украины Владимиром Зеленским, и синхронно наносим глобальный удар по внутреннему врагу, — заявил по поводу сегодняшних действий своих подчиненных глава СБУ Василий Малюк. — И яркое свидетельство этому — массовые обыски, вручение подозрений и задержание злоумышленников разного калибра. Это только первый этап комплексной и системной работы, которую уже проводит Служба безопасности. И мы не планируем останавливаться!».

● Подозрения в Минобороны. Офис генпрокурора сообщил о подозрении экс-заместителю директора департамента государственных закупок Минобороны Богдану Хмельницкому, экс-замминистра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю руководителя госпредприятия Промоборонэкспорт Владимиру Терещенко.

По данным источников УП, Хмельницкому объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107,8 млн грн и обеспечения подразделений ВСУ некачественными бронежилетами в количестве 5,7 тыс. шт. Подозрение Шаповалову объявлено за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн. Подозрение Терещенко, являющемуся заместителем начальника управления координации внешнеэкономической деятельности МО, объявлено по факту завладения путем злоупотреблений и служебных подлогов государственными средствами в размере $1,3 млн.

● Мечты из налоговой: шуба и заработать миллион. Государственное бюро расследований (ДБР) провело обыски в столичной налоговой. Позже там сообщили, что разоблачили ее руководительницу (исполняющую обязанности) Оксану Дутий на многомиллионных сделках. По данным следствия, злоупотребляя властью и служебным положением, она за деньги принимала решение о несоответствии критериям рисковости налогоплательщиков для ряда предприятий. Кроме того, Дутий реализовывала через своих доверенных лиц схемы искусственного завышения валовых расходов некоторыми предприятиями, ведения предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП и предоставления недостоверных сведений о доходах. По экспертным оценкам, в теневой оборот попадало более 15 млрд грн. В другом эпизоде руководство налогового Киева причастно к схемам незаконного получения возмещения НДС, в результате которых в теневой оборот попало более 30 млрд грн.

Во время обыска у Дутий обнаружили несколько списков желаний к 2018 и 2021 Новому году. Так, в 2018 -м мечтала о повышении, соболиной шубе, поездке в Лондон и подарке от любимого на день рождения — часах Breguet. А в 2021 году чиновница предрекла себе должность и.о. главы налоговой службы столицы, все еще желала отдохнуть с мужем в Лондоне и на Мальдивах и заработать $ 1 млн.

Дутий владеет 3 квартирами в Киеве общей стоимостью примерно $1 млн, домом вблизи Киева стоимостью примерно $200 тыс., двумя автомобилями стоимостью примерно $ 150 тыс.

● Кабмин уволил руководящий состав таможни: и.о. главы Государственной таможенной службы Вячеслава Демченко, его первого заместителя Александра Щуцкого и заместителя Руслана Черкасского.

● Зеленский продолжит волну увольнений. Президент Украины анонсировал в ближайшее время новые кадровые решения во власти. «Сейчас определенное кадровое затишье… Но это не значит, что все необходимые шаги уже сделаны. Будут решения. Тем, кто не отвечает принципиальным требованиям государства и общества, не стоит засиживаться в креслах», — заявил Владимир Зеленский.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.