● Кто с Трампом говорит, тот на него и влияет. Президент США Дональд Трамп проявил благосклонность к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его «очень милым» после их встречи на полях саммита НАТО, и в то же время занял более жесткую позицию к стране-агрессору России. Об этом написала Financial Times, анализируя, как Трамп меняет свой тон в отношении Зеленского и российского диктатора. «Владимир Путин действительно должен прекратить эту войну», — заявил американский лидер, подчеркнув, что ее жертвами становится большое количество людей.

В FT также обратили внимание на тезис американского лидера о том, что, когда Путин предложил ему посредничество в ирано-израильском конфликте, он ответил: «Нет, вы можете помочь мне с Россией».

На полях саммита Трамп также заявил, что война в Украине «выходит из-под контроля», сообщили изданию два человека, присутствовавших в этот момент в зале. А после встречи с Зеленским президент США в частности сказал, что украинский лидер был очень приятным. «Я думаю, что то, что я вынес из встречи, не могло быть лучше, на самом деле. Но я вынес из встречи, что он хотел бы, чтобы это закончилось», — пояснил глава Белого дома.

Аналогичный эффект определенной «украинизации» Трампа произошел после того, как в начале мая украинский президент лично поговорил со своим американским коллегой в Ватикане.

Проблема в том, что теперь хозяин Белого дома планирует позвонить в Кремль, — а разговоры с Путиным почему-то постоянно делают Трампа склонным к политике российского диктатора.

● Эрдоган получил обещание от президента США. Президент США Дональд Трамп сказал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, что посетит потенциальные мирные переговоры между Украиной и РФ в Турции, если российский диктатор также согласится принять участие в таком разговоре. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление турецкого лидера.

Эрдоган во время встречи с Трампом сообщил президенту США, что Анкара стремится собрать украинских и российских представителей вместе в Турции для мирных переговоров. «Мы проведем необходимые контакты, и, даст Бог, эта встреча состоится как можно скорее», — добавил он.

● Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата третьего раунда прямых украинско-российских переговоров в Стамбуле пока неизвестна, а будет определяться после того, как завершат все обменные процедуры.

● Новый обмен. В Украину из российского плена вернули военных Вооруженных Сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы, сообщил президент Владимир Зеленский. По его словам, большинство из освобожденных бойцов находились в плену с 2022 года. «Делаем все, чтобы найти каждого, проверить информацию по каждой фамилии. Должны вернуть всех наших домой. Спасибо каждому, кто помогает нам в этом», — написал в ТГ глава государства.

Самому молодому из освобожденных военных — 24 года (его взяли в плен в апреле 2022 года во время обороны Мариуполя, когда ему был 21 год). Среди вернувшихся домой — нацгвардейцы, которые несли службу на Чернобыльской АЭС. Самому старшему освобожденному защитнику — 62 года.

9, 10, 12, 14, 19 и 20 июня Украина и страна-агрессор Россия проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которые считались пропавшими без вести. Кроме этого, в рамках договоренностей в Стамбуле РФ в период с 11 по 16 июня передавала Украине тела погибших защитников (всего, по данным Координационного штаба, примерно 6057 тел).

● Трамп озвучил мысли Путина? Вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа на саммите НАТО о том, что Россия может иметь территориальные амбиции за пределами Украины, соответствует оценкам Института изучения войны (ISW) о том, что страна-агрессор готовится к конфликту с НАТО и создает условия для оправдания будущей агрессии. Об этом и написал в своей сводке ISW.

Россия готовит свои вооруженные силы и общество к возможному конфликту с НАТО после завершения войны в Украине, в частности путем проведения военных реформ и распространения пропаганды. Кремль, по оценкам ISW, использует ту же риторику в отношении государств НАТО (особенно стран Балтии), которую он использовал против Украины до начала полномасштабного вторжения, включая миф о защите русскоязычных и лживые концепции относительно земель Киевской Руси, Российской империи и СССР, которые Путин называет «исторической территорией России».

● Северных корейцев у Путина станет больше. КНДР в июле или августе может направить в Россию дополнительные войска для участия в войне против Украины. Об этом написало Reuters со ссылкой на данные, озвученные Национальной разведывательной службой (NIS) Южной Кореи. Кроме того, Пхеньян продолжает поставки оружия в Россию.

Ведь продолжается новая подготовка войск Северной Кореей, а также недавний визит в Пхеньян секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. А в обмен на поставки артиллерийских боеприпасов и ракет Москве Пхеньян, судя по всему, получает технические консультации по запуску спутников и систем наведения ракет.

● Фицо против санкций. Словакия обратится в Совет ЕС с призывом отложить голосование за 18-й пакет санкций против РФ. Такое заявление сделал премьер этой страны Роберт Фицо. «Если они не отложат это, мы наложим вето… Мы не будем голосовать за пакет завтра», — сказал он. Премьер видит проблему в отказе от российского газа, что, по его мнению, повредит промышленности его страны.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков, снижение предельной цены на нефть с $60 до $45 за баррель, экспорт технологий и товаров двойного назначения.

● Главком: ВСУ остановили врага на Сумщине. Силы обороны Украины по состоянию на текущую неделю остановили продвижение войск страны-агрессора России в приграничье Сумской области, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам работы на Северослобожанском направлении. По его словам, линия фронта на Сумщине стабилизирована. Украинские военные на определенных участках задействуют тактику активной обороны и освобождают населенные пункты в приграничье.

Сырский заявил, что так называемое летнее наступление войск страны-агрессора РФ по итогам мая-июня захлебывается так же, как и в прошлом году, когда оккупанты пытались продвинуться на Харьковщине.

● Большая проверка в центре Киева. В Шевченковском районе Киева (центр столицы) СБУ и Нацполиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины провели плановые мероприятия по безопасности. Основной целью была проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей.

Полиция и СБУ осматривали здания, в том числе офисы, помещения, граждан, заведения общественного обслуживания, личные автомобили и тому подобное. Также силовики проверяли документы граждан, находящихся на территории района, и изучали состояние защищенности местных сооружений.

И напоследок:

● Зеленский — первый, но есть одно «но». Если выборы президента Украины состоялись бы в ближайшее время, 30,9% избирателей среди тех, кто определился и был бы готов проголосовать, поддержали бы кандидатуру действующего главы государства Владимира Зеленского. Второе место по этому показателю занимает бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (27,7%). Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования трех социологических учреждений — Института стратегических исследований и прогнозов Янус, Центра социальных и маркетинговых исследований SOCIS и ежемесячного издания Барометр общественных настроений.

Третье, четвертое и пятое места среди тех, кто определился и готов пойти на выборы, занимают соответственно экс-президент Петр Порошенко (6,3%), экс-спикер Рады Дмитрий Разумков (5,4%) и глава ГУР Кирилл Буданов (5,2%).

В то же время во втором туре выборов победил бы именно Залужный (60,5% среди тех, кто определился, и 41,4% среди всех опрошенных), тогда как Зеленский занял бы второе место (39,5% среди тех, кто определился, 27% среди всех опрошенных).

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.