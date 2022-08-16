Петр Чернышов

Петр Чернышов

Экс-президент компании Киевстар, основатель образовательного проекта Контора Пи

10%-й налог на покупку валюты. Нужен или нет?

16 августа, 16:26

Заметки диванного экономического эксперта

В стране мало валюты. Это плохо. Граждане и компании пытаются даже то, что есть — вывести за границу. Это еще хуже. Надо это остановить? Надо — и тут есть много способов.

Видео дня

Самый простой: запретить почти все валютные платежи. Но это «метод гильотины»: когда хочешь сделать стрижку, то не отрезаешь голову. В таком случае остановятся все бизнесы. Пытались так, но увидели, что это плохо, и перестали.

Следующий простой способ: сделать полностью рыночный курс валюты, но тут возможны проблемы. Паника на рынке плюс недостаточные резервы НБУ вполне могут привести к курсу примерно 55−60 гривен за доллар. И этот курс будет написан везде — на улицах и в соцсетях. И народ будет страдать и роптать. И разное может случиться с рейтингом. Нехорошо.

Есть еще метод — договориться с нашими западными партнерами, чтобы они сильно пополнили резервы Нацбанка. Пока не получилось. Партнеры уже верят, что оружие идет куда надо, и поэтому постоянно увеличивают поставки. С деньгами пока не верят (наверное, что-то раньше происходило?). К тому же есть МВФ со своими запросами, как всегда не вовремя. Короче — пока не получается.

Как же тогда здесь решить, что именно важнее?

И поэтому родился компромисс: если ты бизнес и хочешь что-то купить по импорту, то плати за валюту на 10% больше, чем ее коммерческий курс. И тут тоже есть свои последствия. Если ты просто импортер (например, телевизоров или бананов), то тебе придется повысить внутри страны их цену. Увеличится инфляция, твои бананы и телевизоры купят меньше людей, страна сохранит больше валюты. Это в том случае, если ты большой и все приходится делать правильно и безналом. Если ты маленький — то дополнительно обогатятся разные таможенники. Инфляция будет меньше, но все равно эффект сохранения валюты в стране произойдет.

А вот если ты экспортно-ориентированное производство (а в Украине таких пока еще много), то тебе плохо. Валюта у тебя есть (ты получил ее за свои товары, которые ранее экспортировал). Но твои покупатели за границей сильно ориентируются на цену, поскольку в Украине уникальных товаров пока мало, и это значит, что рынок сильно конкурентный. И если (предположим) сырье в твоей цене 60−70%, то тебе нужно поднять цену на 5−7%. Это не всегда возможно. Ты потеряешь рынок. И тебе придется уволить своих работников в Украине. Зато страна, конечно, сохранит валюту. Правда, лишь на какое-то время. Но на войне время тоже важно! Как же тогда здесь решить, что именно важнее?

Извините, что не даю точного ответа и придется думать самим.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Налоги Курс валют

Эксклюзивы НВ

Признаки краха: Доходы российского бюджета от продажи природного газа резко сокращаются (Фото:Коллаж НВ)
РФ окажется в глубочайшей дыре /
Как Путин уничтожил собственное энергетическое оружие — интервью НВ
16 августа, 13:02
Геополитика
Фрэнсис Фукуяма
Американский философ, политический экономист
Самая большая слабость США

Эту слабость хорошо понимают такие враги, как российский президент Владимир Путин, который сделал все возможное, чтобы усилить разногласия между американцами

16 августа, 10:15
Мнения
Штаб «вагнеровцев» в Попасной после удара ВСУ (Фото:Денис Казанский via Facebook)
«Ощущение безнаказанности» /
Как российская пропаганда помогла ликвидировать штаб ЧВК Вагнера в Попасной — интервью
16 августа, 08:34
События
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X