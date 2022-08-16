10%-й налог на покупку валюты. Нужен или нет? 16 августа, 16:26

Заметки диванного экономического эксперта

В стране мало валюты. Это плохо. Граждане и компании пытаются даже то, что есть — вывести за границу. Это еще хуже. Надо это остановить? Надо — и тут есть много способов.

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Самый простой: запретить почти все валютные платежи. Но это «метод гильотины»: когда хочешь сделать стрижку, то не отрезаешь голову. В таком случае остановятся все бизнесы. Пытались так, но увидели, что это плохо, и перестали.

Следующий простой способ: сделать полностью рыночный курс валюты, но тут возможны проблемы. Паника на рынке плюс недостаточные резервы НБУ вполне могут привести к курсу примерно 55−60 гривен за доллар. И этот курс будет написан везде — на улицах и в соцсетях. И народ будет страдать и роптать. И разное может случиться с рейтингом. Нехорошо.

Есть еще метод — договориться с нашими западными партнерами, чтобы они сильно пополнили резервы Нацбанка. Пока не получилось. Партнеры уже верят, что оружие идет куда надо, и поэтому постоянно увеличивают поставки. С деньгами пока не верят (наверное, что-то раньше происходило?). К тому же есть МВФ со своими запросами, как всегда не вовремя. Короче — пока не получается.

Как же тогда здесь решить, что именно важнее?

И поэтому родился компромисс: если ты бизнес и хочешь что-то купить по импорту, то плати за валюту на 10% больше, чем ее коммерческий курс. И тут тоже есть свои последствия. Если ты просто импортер (например, телевизоров или бананов), то тебе придется повысить внутри страны их цену. Увеличится инфляция, твои бананы и телевизоры купят меньше людей, страна сохранит больше валюты. Это в том случае, если ты большой и все приходится делать правильно и безналом. Если ты маленький — то дополнительно обогатятся разные таможенники. Инфляция будет меньше, но все равно эффект сохранения валюты в стране произойдет.

А вот если ты экспортно-ориентированное производство (а в Украине таких пока еще много), то тебе плохо. Валюта у тебя есть (ты получил ее за свои товары, которые ранее экспортировал). Но твои покупатели за границей сильно ориентируются на цену, поскольку в Украине уникальных товаров пока мало, и это значит, что рынок сильно конкурентный. И если (предположим) сырье в твоей цене 60−70%, то тебе нужно поднять цену на 5−7%. Это не всегда возможно. Ты потеряешь рынок. И тебе придется уволить своих работников в Украине. Зато страна, конечно, сохранит валюту. Правда, лишь на какое-то время. Но на войне время тоже важно! Как же тогда здесь решить, что именно важнее?

Извините, что не даю точного ответа и придется думать самим.

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