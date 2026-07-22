Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редакторка канадского National Post, старшая научная сотрудница Atlantic Council

Хмара вместо Федорова. Что о нем говорят и чего от него ожидать

22 июля, 00:14
NV Премиум
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«Он не политический конъюнктурщик; он принципиален, проукраински настроен, он создал спецподразделение Альфа»

Решение Владимира Зеленского уволить Михаила Федорова с поста министра обороны всего через полгода после его назначения вызвало заметное беспокойство и в Украине, и среди западных партнеров. Формальным поводом стал затяжной конфликт Федорова с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Параллельно президент отправил в отставку премьера, распустил Кабмин и, как утверждают источники в Киеве, рассматривает возможность замены и самого Сырского — после обвинений Федорова в том, что существующая система создает условия для коррупции.

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На улицы Киева вышли сторонники уволенного чиновника, тогда как российские провоенные блогеры представили его отставку как крупную победу Москвы и ожидают скорого краха украинских позиций на фронте. Но эти оценки вряд ли соответствуют реальности.

С начала полномасштабного вторжения России в 2022 году Зеленский уже четырежды менял состав правительства, однако Украина продолжает сдерживать российскую агрессию. Более того, Федорова сменит Евгений Хмара —

Теги:   Война России против Украины отставка Михаила Федорова Евгений Хмара Александр Сырский

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