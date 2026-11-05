Тимоти Эш

Тимоти Эш

Британский экономист, эксперт по вопросам Украины

Трамп будет договариваться с Путиным. Сдержит ли их новый Конгресс

5 ноября, 20:03
NV Премиум
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Стратегия Кремля — выиграть время до выборов во Франции

Промежуточные выборы обернулись не только масштабным поражением для президента США Дональда Трампа, но и крушением надежд для Владимира Путина. Для Владимира Зеленского же и всей Украины они стали большой победой.

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Новый состав Конгресса вновь займет жесткую позицию в отношении России и будет решительно поддерживать Украину. Например, место в Палате представителей от Вирджинии завоевал уроженец Украины, ветеран американских вооруженных сил Юджин Виндман — он ястреб в отношении Москвы. А вот другая этническая украинка, член Республиканской партии Виктория Спартц, активно выступавшая против финансирования Киева, — свое кресло в Палате представителей потеряла.

Политика Трампа, направленная на заключение сделок с Путиным, привела его к поражению на выборах. Меня часто спрашивают, попытается ли теперь Трамп

Теги:   Владимир Путин Конгресс США Дональд Трамп Война России против Украины промежуточные выборы США

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