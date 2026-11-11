Макс Бут: После разгрома на промежуточных выборах на прошлой неделе республиканцы увидели, чем оборачивается готовность следовать за своим кумиром даже в пропасть (Фото: Скриншот)

В колонке для The Washington Post американский военный историк Макс Бут объясняет, почему демократы и республиканцы могут объединиться в Конгрессе, а Трампу придется пересмотреть свою политику — как минимум по Украине и Ирану

Президент Дональд Трамп ведет самую эксцентричную и провальную политику на памяти нескольких поколений. Даже среди республиканцев мало кто поддерживает аннексию Гренландии, захват венесуэльской нефти, холодную войну с Канадой, прекращение помощи Украине, оскорбления союзников и неизбирательное введение пошлин против них, заискивание перед авторитарными лидерами, закупки российского дизельного топлива, войну с Ираном, уничтожение катеров (якобы перевозящих наркотики) и выгодные зарубежные сделки, обогащающие президентскую семью.

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Многие республиканцы в Конгрессе закатывали глаза и недовольно ворчали по поводу большинства этих решений, но боялись открыто возражать — слишком