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Роман Бессмертный

Экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси

Новый экзамен для элиты

Сегодня, 16:49
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Принятие закона о языке, и дальнейшее его внедрение – это прежде всего экзамен для руководства государства

Язык 2 это самоидентификация человека. То есть если я разговариваю на украинском – значит, идентифицирую себя как украинец.

Язык влияет на физиологию, реакцию, мировосприятие и даже поведение. В свое время исследователи восточных культур выяснили, что язык формирует сознание человека. А сознание – это и есть мы сами.

Можете ли вы сейчас представить Италию без итальянского языка или Францию – без французского? А на самом деле эти языки дались обоим странам не так легко.

Когда Италия организовывалась как государство, итальянским владели около 30% населения. Но заговорили. Потому что соответствующее решение было принято королем. Трудно проходило становление и французского. К концу ХVII века каждый регион Франции имел свой язык. С 1694 года французский вводился жесткими административными методами. Курировал процесс лично король. Единый французский язык стал ключом для формирования единой французской нации.

На каком языке мы говорим – такими мы и есть

С языком всегда впереди должна идти элита, истеблишмент, руководство страны. Если они не говорят на украинском – что требовать этого от других. Поэтому сегодняшнее принятие закона о языке, и дальнейшее его внедрение – это прежде всего экзамен для элиты и руководства государства.

Я поздравляю нас всех с принятием этого закона. Поддерживаю его. Более того, поддерживаю некоторые из статей, в результате изъятые из законопроекта.

Например, о языковых инспекторах. Считаю, что они нужны. Как минимум для того, чтобы контролировать чистоту языка в политической рекламе. В течение президентской кампании Украина столкнулась с засильем сленга. Это – бескультурье и унижения языка.

Ведь на каком языке мы говорим – такими мы и есть.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Украинский язык

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