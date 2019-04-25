Новый акт агрессии Путина Сегодня, 19:27 640 Цей матеріал також доступний українською

И если это прямая попытка добиться уступок от новоизбранного Зеленского, то заявление его команды свидетельствует о том, что план провалился

Россия угрожала выдавать украинцам российские паспорта в оккупированном Донбассе очень долго. Президент РФ Владимир Путин решил осуществить эту угрозу через три дня после того, как подавляющее большинство украинцев проголосовала за нового президента, которого Москва до сих пор даже не признала. Если путинский указ 24 апреля, упрощающий для резидентов Донбасса процесс получения российского гражданства, это прямая попытка добиться уступок от Владимира Зеленского, то заявление команды последнего свидетельствует о том, что этот план провалился.

Аналогии с выдачей паспортов жителям Южной Осетии и Абхазии в качестве оправдания для войны России против Грузии в 2008 году являются не только неизбежными, но и похоже на то, что преднамеренными. Корреспондент Новой газеты Павел Каныгин отмечает, что постоянные слухи и предыдущие разговоры о раздаче паспортов на Донбассе сопровождались комментариями о том, как такую политику успешно осуществили в Южной Осетии и Абхазии. «То есть Москва угрожающим образом дала понять, что раздача гражданства – шаг как минимум к признанию территорий. Не хотите забирать «республики» на наших условиях..., тогда получайте миллионы российских граждан у себя по всей стране».

Торжественное заявление России о том, что она стремится к реинтеграции для так называемых «Донецких и Луганских народных республик» (далее – «республики») с Украиной, не соответствует его поведении. Даже если игнорировать тот признан на широком уровне контроль, страна осуществляет контроль номинальными лидерами «республик», там также имеют место такие открытые мероприятия как импорт из России учебников и школьных стандартов. Ссылаясь на источники, близкие к кураторам «республик» вроде Владислава Суркова, Каныгин объясняет: план заключается в том, чтобы привязать эти территории к России так близко, как только можно, прежде чем они реинтегруються в подконтрольную правительству Украину.

Для Украины здесь все же существуют очевидные проблемы

Каныгин очевидно убежден: Москва предполагает, что украинцы, которые примут российское гражданство, все же останутся украинскими гражданами.

Впрочем, это не так очевидно. Представитель действующего украинского президента Петра Порошенко сразу отметил, что ситуация в «республиках» несколько иная, чем в Крыму. Украинцы, которые выберут принять предложение Путина, должны будут отказаться от украинского гражданства, так как Украина не разрешает двойное гражданство. Даже с грубо прагматичной точки зрения, они бы вполне могли уклониться от такого предложения, учитывая то, что Россия даже не признала так называемые «республики».

Сложно понять, что Кремль получил бы от подобного признания сейчас, хотя популярность Путина и резко снизилась в последнее время, и он мог бы надеяться на еще один порыв воинственной пропаганды, подобной той, что была вокруг захвата Крыма.

Захочет Путин идти в этом направлении или нет, для Украины здесь все же существуют очевидные проблемы. В Крыму ситуация очевидна. Россия сделала все, чтобы проживание, работа и получение украинцами медицинской помощи без российского гражданства там стало невозможным, и поэтому Украина признала там двойное гражданство, исходя из того, что нельзя утверждать, что местные украинцы принимали российское гражданство по собственной воле.

Сложно будет проверить, по собственной воле принимают украинцы российское гражданство и в оккупированном Донбассе или нет, и даже если так, это все равно очень серьезный шаг к тому, чтобы лишить украинцев защиты как граждан Украины.

Потом Россия испытала против Украины «гуманитарную карточку», что на самом деле была отговоркой, придуманной Путиным, Сурковым и другими российскими политическими фигурами.

Путин заявил, что решение выдавать паспорта имеет «гуманитарный характер», и в то время как они «не хотят создавать проблем новому украинскому руководству», они все же не могут терпеть ситуацию, когда граждане так называемых «республик» «лишены каких-либо гражданских прав ». Сурков в свою очередь заявил, что это «обязанность России перед людьми, которые говорят и думают на русском, и ныне в очень сложном положении».

Россия зациклилась на необоснованной претензии о том, что правительство Украины преследует преимущественно русскоязычное население Донбасса с 2014 года, и есть такая вероятность, что на этот шаг умышленно пошли как раз накануне важного голосования за языковой закон в Верховной Раде Украины 25 апреля.

Заявления о защите «гражданских прав» сложно воспринимать серьезно, и это даже не считая прямой роли России в войне и кровопролитии. Да, это правда, что украинцы, живущие на оккупированных территориях, должны переходить на подконтрольную правительству Украины, чтобы получить свои пенсии и социальные выплаты. На это есть веские причины, но это не отрицает того факта, что российский указ крайне противоречив.

С уважением ко всем другим гражданским правам, слова Путина – просто очень циничные. Первым, что сделали русские и некоторые пророссийские боевики, когда перехватили контроль над территориями Донбасса в 2014 году – это отрезали их от всех украинских СМИ, а список других сайтов, заблокированных из-за того, что те доносят правдивую картину событий на Донбассе, других частях Украины, включая Крым, а также в России – очень длинный.

Имеет место и нарастающее религиозное преследование, в ходе которого «республики», следуя примеру России, запрещают Свидетелей Иеговы и ущемляют прихожан всех верований, кроме Православной церкви Московского патриархата. Сейчас есть более сотни гражданских заложников, а также военнопленных, включая многих – вроде журналиста Станислава Асеева – которых следует также считать политзаключенными. Никто из этих людей не имеет шансов на справедливый суд. Список грубых нарушений фундаментальных прав человека можно продолжать, и республики широко заимствуют их от путинского режима в России, поэтому получение российского гражданства наверняка не улучшит положение людей.

Ходовой версией является то, что Путин поступил так, чтобы надавить на нового президента, которого избрали в том числе за обещание принести мир на Донбасс. Сейчас Зеленский еще продолжает оставаться несколько далеким от деталей того, где он него зависит многое. Впрочем, его команда уже выдала заявление, и наверняка довольно недвусмысленное для тех, кто боялся, что Зеленский готов продаться России. В заявлении сообщается, что «указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно неподконтрольных нашей стране территориях, Российская Федерация признала свою ответственность как государства-оккупанта. Для мирового сообщества эти действия являются еще одним наглядным подтверждением истинной роли России как государства-агрессора, ведущего войну против Украины».

Эта позиция несколько отличается от позиции Порошенко, изложенной выше, так как команда Зеленского заявляет, что «несмотря на это, Украина будет делать все от нее зависящее, чтобы защитить, оказать надлежащую помощь и обеспечить права своих граждан, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях». Команда продолжила словами о том, что Украина также рассчитывает на поддержку международного сообщества в защите прав украинцев на оккупированных территориях и усиление дипломатического и санкционного давления на Российскую Федерацию.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Гали Койнаш. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени