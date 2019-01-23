Новый общественный договор. Нам что-то недоговаривали 23 января, 13:03 1633 Цей матеріал також доступний українською

В новом политическом сезоне опять начались разговоры про "Общественный договор". Но между кем он должен быть заключен? Кто арбитр или гарант?

В университете меня учили, что это соглашение между обществом, бизнесом и властью.

Но какой-то странный треугольник получился. Вам не кажется? Ведь по каждую сторону находится все тот же народ. Власть это народ, бизнес – тоже. Почему мы людей наделяем разными правами?

Теория общественного договора, почти такая же старая, как сама философия, это точка зрения, согласно которой моральные или политические обязательства людей зависят от договора или соглашения между ними, формирующих общество, в котором они живут.

Трактовки из 17-18 веков: "Общественный договор подразумевает, что люди полностью откажутся от своих суверенных прав в пользу государства, чтобы обеспечивать свои интересы через его посредство. Общественный договор и означает тем самым соглашение, достигаемое гражданами по вопросам правил и принципов государственного управления с соответствующим им правовым оформлением".

Английская версия трактовки: "Социальный договор является моделью, которая возникла во время эпохи Просвещения и, как правило, касается формой легитимизации государства над человеком».

Что же получается, люди добровольно отдают себя во власть государства?

Важно помнить, что данные трактовки и модели были сформированы в иной социальной и государственной модели, где люди не были равны изначально. И равный среди равных – суверен, легитимизировал свою власть через форму некого абстрактного соглашения. Особенно, если вторая сторона соглашения даже не умела читать (в подавляющей массе).

Арбитр и гарант – только мы

Мы сегодня находимся в иной ситуации, мир из вертикальной иерархии с царями, правителями, становится горизонтальным. Люди имеют одинаковые права, одинаковый доступ к информации, возможности для развития, карьеры и т.д.

Выстраивать договора в формате архаичных конструкций бессмысленно.

Единственные стороны общественного договора сегодня могут быть и являются только граждане, в рамках территорий, являющихся признанными государствами.

Является ли Конституция таким договором? По своей природе, конституция сродни "учредительному документу" государства. Но в наших реалиях, где более 50% украинцев никогда в своей жизни не читали Конституцию, можно ли считать ее "общественным договором"?

И как можно считать Конституцию общественным договором, если она была принята не как Акт государственности (учредительный договор), а как закон. И не гражданами, а их представителями – ВРУ. 28 июня 1996 года.

Таким образом, можно утверждать, что общественного договора нет и есть лишь негласные договоренности:

– с властью – где граждане делают вид что платят налоги, а государство делает вид, что дает сервис и безопасность

– с бизнесом – кто ближе к власти, тот и прав и более успешен, и на того власть опирается.

– между гражданами вообще нет никакого договора, отсутствие доверия друг к другу – главный признак этого.

Причин такой конструкции несколько (субъективно):

1. Мы не создавали государство с нуля. Нам досталась вся инфраструктура, государственная, ресурсная, образовательная и иные от модели СССР. Мы их просто адаптировали на скорую руку. Это примерно так же, как вместо постройки нового современного дома, мы живем в разрушающейся хрущевке, время от времени ее ремонтируя.

2. Мы не умеем объединяться. Точнее, последний Майдан показал, что умеем, но только в кризисные моменты и ненадолго. Мы не доверяем друг другу. Причина в 70 годах совка, который зачищал и выдавливал инакомыслие, нагнетал образ врага везде и во всем.

3. Вместо силы права мы унаследовали советскую модель – право силы. Как следствие, кто сильнее, тот и прав.

Что делать?

Важно осознать, что 27 лет мы потеряли, и они не вернутся. Потеряли, в том числе, вследствие описанных выше причин. Но решение проблемы начинается с понимания ее наличия.

Давайте представим, какой бы был общественный договор, если бы украинцы – 40-50 млн человек не получили в наследство страну, а совместными усилиями создавали ее с нуля на территории современной Украины.

Мы все можем быть социофобами, но находясь в агрессивном мире нам вместе легче обеспечить безопасность и наше выживание. А затем и процветание.

Объединяясь, мы принимаем общие правила, которые являются консенсусными, где-то даже ограничивают наши свободы, но лишь в обмен на гарантии нашей безопасности и новых возможностей.

Во-первых, мы бы договорились:

1. О красных границах, которые переступать нельзя:

– человек, гражданин страны – главный выгодоприобретатель от нашего общего объединения в государство. Мы все имеем равные права, равные обязанности и равную ответственность.

– человеческая жизнь священна, никто не имеет права ее лишать.

– частная, как и общественная (наша общая) собственность священна, никто не имеет права ее отнимать или причинять ущерб.

– границы нашего государства – нерушимы, наша территория неделима.

2. О роли (функциях) государства:

Государство – наш совместный инструмент: общей защиты, безопасности (национальной, границ, информационной, жизни граждан); регулирования равных экономических прав и свобод для ведущих бизнес и предпринимательскую деятельность в стране; арбитража в спорах между резидентами страны; реализации наших общих гуманитарных интересов (помощь слабым, развитие детей, неотложная помощь для спасения жизней); продвижения наших общих экономических интересов во вне; регулирования денежного обращения и финансовых рынков; защитник граждан за пределами нашей страны.

3. Наши, граждан, обязанности (чем мы жертвуем ради благ от государства):

– честно платить налоги, которые и обеспечивают эффективное управление страной и оказанием нам, гражданам, услуг;

– соблюдать законы, правила, по которым живут все граждане;

– уважать права и интересы сограждан и наши общие интересы, реализуемые государством от нашего имени в наших интересах;

– уважать и защищать интересы нашей страны;

– помогать и поддерживать друг друга в сложных ситуациях (мне кажется, взаимовыручка – мощный объединяющий клей), в том числе за пределами страны.

– применять друг к другу презумпцию доверия. Доверять друг другу пока иное не доказано поступком (данный факт является основанием для нерукопожатности допустившего проступок).

– помогать нашему общему государству (защищать страну, информировать о нарушении законов и правил, не участвовать в коррупционных и иных криминальных действиях, развивать нашу страну и усиливать ее авторитет как внутри так и на международной арене)

4. Наши права.

– самое главное – право на свободу. Наша свобода ограничена только законами и правами иных граждан.

– право на получение качественного сервиса от государства.

– право на безупречную работу правил и законов, а так же правоохранительной и судебной системы.

– право на безопасность, где бы мы ни находились, эффективную работу полиции, предупреждение правонарушений, надежную защиту границ.

– все украинцы имеют право на бесплатное (за счет налогоплательщиков) базовое образование, неотложную медицинскую помощь и помощь в спасении жизни (в том числе сложные и дорогие операции).

– доступ ко всей информации об использовании наших налогов и доступ ко всем государственным документам, кроме тех, которые связаны с национальной безопасностью.

– право на поддержку государства для продвижения украинской продукции за пределами Украины (при условии, что это выгодно стране и налогоплательщикам).

– право на достойное медицинское обслуживание (государство не финансирует медицину, кроме неотложной, но оно регулирует качество и баланс интересов между гражданами и медиками)

– право учиться всю жизнь.

Это основные (не все, конечно) пункты возможного общественного договора украинцев, с которого можно начинать строить новую Украину.

И неважно, откуда ты пришел и какое твое прошлое. Ты поставил подпись, приняв наши правила, наши цели, значит, совпадают, ты с нами.

Кто подписант? Только граждане Украины, никаких представителей. Формат принятия – личная подпись (можно электронная).

Арбитр и гарант – только мы. И Майдан показал, что украинцы могут эффективно соорганизовываться.

Мы можем бесконечно долго спорить, кто будет следующий президент или каким будет следующий парламент, но ситуация кардинально не изменится, пока у нас не изменятся отношения между собой. Пока мы не договоримся и не примем свой "Билль о Правах", с которого началась американская государственность.

Проблему вижу еще в том, что действующие элиты бросят все свои усилия и ресурсы на то, чтобы это объединение не произошло. Оно критически угрожает тем, кто создавал свои капиталы и влияние, пользуясь лозунгом "разделяй и властвуй". Читайте, думайте, критикуйте, предлагайте.

Текст опубликован с разрешения автора

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