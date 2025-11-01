Новые сериалы и фильмы, которые стоит посмотреть. Или нет

Что смотрел в октябре и планирую посмотреть в ноябре

Как всегда, движемся от худшего к лучшему, транзитом через посредственное. А оно, как правило, и преобладает.

«Чудовище: История Эда Гина»

Netflix, 8 эпизодов, 3 октября

Реклама

Райан Мерфи упорно и вдохновенно кует железо — в его очередной франшизе (пятой по моим подсчетам) вышел новый сезон. Антология называется «Чудовище», ее третья часть посвящается делу одного из самых известных американских маньяков — Эда Гина.

Этой ужасной фигурой вдохновлялись авторы «Молчания ягнят» и «Психо» — в последнем случае это позволило Мерфи добавить в сериал отдельную сюжетно-временную линию — омаж Альфреду Хичкоку. Райан вообще вписал сюда все, что хотел: ожил комикс о нацистах (потому что грустно без бурлеска), притеснение актера-гея (тоже присуще историям шоураннера). В итоге — то, что могло толкать три эпизода, натянули на восемь.

Выдержать это откровенно тяжело. Детективной компоненты нет, зато авторы откровенно смакуют кровь и некрофилию. Понятно, зачем такая роль Чарли Ханнему — сыграть маньячные перепады. Справился, молодец. Понятна выгода Райана Мерфи — cos i can, медийных маньяков и денег в Штатах хватит надолго.

А вот нам это зачем? Я смотрел этот сериал в немецких поездах и прятал его в ногах, прикрывая экран от соседей. Единственное решение, которое согрело — маму Гина сыграла (и очень круто) актриса Лори Меткалф — она же мама Шелдона Купера (и тоже слишком религиозная) из «Теории большого взрыва». Тут я уже засмеялся так, что бюргеры перепугались.

«Автобус в огне»

Apple TV+, 3 октября

Дальше будет проще, потому что градус ярости спал. Абсолютно ожидаемое зрелище, основанное на реальной истории водителя калифорнийского школьного автобуса, который спас детей во время масштабного лесного пожара. До миллиметра предсказуемое кино — можно спокойно слушать, сортируя вещи.

Мэтью Макконахи играет реднека в грязной старой бейсболке — водит машину, ссорится с сыном и озабочен оплатой счетов. Пока актер не вернется в «Настоящий Детектив» (а ждать недолго, скажите аллилуйя), я ему не верю. Интересно было разве что оценить возможности CGI в рисовании пожаров (умеют) и удержаться от употребления слова «поезд» (для тех, кто поймет).

«Между кресел/Кресельные боссы/Компания боссов»

НВО, 8 эпизодов, с 12 октября

Тут трудно и с названием сериала, и с ним самим. Не знал, что думать: идеальные оценки, восторг прессы. Псевдодетектив о преследовании очередного неудачника-руководителя, специфический «офисный» юмор. Смотрел пилот после финала «Задания» и думал — НВО запускает сервис в Украине напрямую, это прекрасно, но новинки прихрамывают, сидишь и пытаешься угадать — какой маразм произойдет следующим. Что увидели в этой истории заказчики — загадка, абсолютно мимо кассы.

«Последний рубеж»

AppleTV+, 10 эпизодов, 10 октября

Начинается все как «Lost» на Аляске — падает самолет, который перевозит закоренелых преступников. Один из них — особенный. Некоторые даже выживают — бойкая боевка, тут вопросов мало. Далее рецидив рассыпается по субарктике, местные копы и засланная алкоголичка из ЦРУ бегают за преступниками.

Оно бы и могло бы сработать, как следует, но авторам мешает все та же проблема — натяжка. История на несколько часов искусственно растягивается, потому что нельзя же не вписать кучу лишних тем — жену, детей, нейтов, теорию заговора и т. д. И все гаснет. И где делись мини-сериалы на три-четыре эпизода? Джейсон Кларк свою роль тянет, как может, но этого мало. То есть штанга.

«Мердо: смерть в семье»

Hulu, 8 эпизодов, с 15 октября

Здесь у того же Джейсона Кларка грима больше и задача тяжелее — сыграть коррумпированного адвоката, который «прославился» убийством своей семьи. По первым эпизодам впечатление следующее: тоже все ожидаемо, но планка повыше.

Спасает каст — Патриция Аркетт (вспоминаю «Побег из тюрьмы Даннемор»), а в эпизоде Джей Смит-Камерон (хороша в «Наследниках», очаровательна в «Ошибках прошлого»). Надо будет проследить за этим сериалом дальше.

«Бунтарки»

BBC, 6 эпизодов, с 12 октября

Ожидалась милая нишевая комедия о женщинах, которые создали панк-группу для благотворительного вечера в британском закутке. Где-то так все и начиналось — резвый старт, яркие персонажи и неплохие шутки посреди низких каменных ограждений.

Дальше авторам захотелось больше драмы, поэтому градус искусственно повысили. Все мужские персонажи и так были сугубо отрицательными (абьюзеры, предатели, мужланы, у самого отвратительного еще и украинская фамилия), а дальше стало только хуже. Чувство меры оплошало — надо было ограничиться четырьмя эпизодами из шести. Жаль. Могло быть лучше.

«Одна битва за другой»

В кино с 25 сентября

Не могу вписаться в хор «отдайте им все Оскары уже», но кино хорошее. Актерские работы (вот Пенну дайте, плиз, уже) — чрезвычайные. Каст — максимально близок к идеалу, здесь шли на режиссера (хотя Ди Каприо на нового Лебовски не наиграл).

Фильм не набирает в прокате до себестоимости, но обязательно доберет потом на стримах. И будет набирать долго, в наше время непростые оригинальные истории слишком финансово рискованные. В итоге — крутой фильм, хотя найти в нем точку опоры непросто. Из Андерсонов мне ближе Уэс, тогда как Пол Томас идет тяжелее, до него мне еще расти и расти.

P. S. С октября на ноябрь переходят сериалы «Оно: Добро пожаловать в Дерри» и «Вниз по кладбищенской дороге», а также фильм «Бугония».

Теперь маленький прогноз — что интересного в ноябре?

«Я люблю Лос-Анжелес»

НВО, 8 эпизодов, со 2 ноября

Новая комедия о молодежи города ангелов. Попыток запустить еще один городской ситком о пяти друзьях было и будет много. Потому что золотая жила, которая случается несколько раз в поколение.

«Нюрнберг»

В кино с 6 ноября

История психиатра, который исследует нацистов перед Нюрнбергским процессом. Рассел Кроу, Майкл Шеннон и Реми Малек на первом плане.

«Смерть от молнии»

Netflix, 4 эпизода, 6 ноября

Из этого может что-то и получиться — мини-сериал об убийстве президента США Джеймса Абрама Гарфилда. Тут и шоураненнеры «Игры Престолов», и достойный каст (Майкл Шеннон, Мэттью Макфедьен и другие знакомые лица), и историческая подоплека. Уже интересно.

«Плюрибус»

Apple TV+, 10 эпизодов, с 7 ноября

А тут еще интереснее — если вам тоже хотелось узнать, чем живет Винс Гиллиган после «Breaking Bad» и «Better Call Soul», то вот и ответ — научной фантастикой. Человечество страдает от вируса счастья — как вам такая перспектива? Must see.

«Зверь во мне»

Netflix, 8 эпизодов, 13 ноября

Детектив о писательнице, которая возвращается к жизни после потери, расследуя дело соседа-абьюзера. В главной роли Клейр Дейнс, может зацепить разве что ею.

«До последнего самурая/Последний выживший самурай»

Netflix, 6 эпизодов, 13 ноября

Экранизация манги о том, как в XIX веке 292 самурая соревнуются за денежный приз. То есть насмерть соревнуются — что-то знакомое, правда? Очередная погоня, но все зависит от воплощения. А вдруг?

«Преступное намерение»

Amazon Prime, 6 эпизодов, 14 ноября

Дэвид Духовны возвращается на малый экран в мини-сериале о мести загадочного репетитора, который устраивается на работу в богатую семью. Шансы на прорыв небольшие, но надо держать в поле зрения.

«Последний викинг»

В кино с 27 ноября

Красавчик Мадс Миккельсен снова сыграет в фильме о викингах, только на этот раз будет комедия, по концепту похожая на «Человека дождя»: тоже братья, тоже психическое расстройство, тоже путешествие за деньгами. Вся надежда на Мадса.

Посмотрим, что из этого получится. Берегите себя. И смерть врагам.