Россия остается без развития нефтесервиса и заводов Bosch 22 марта, 00:00 Цей матеріал також доступний українською

Выходные выдались богатыми на заявления крупных игроков международного рынка о сокращении бизнес-связей с Россией

Кроме того, по стране-агрессору продолжают бить новые санкции.

За выходные две компании приняли решение о полном уходе с российского рынка — крупнейший поставщик насосного оборудования Grundfos (включая остановку производства с 200 сотрудниками) и продуктовая IT-компания Netcracker.

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Еще пять значительно сокращают свое присутствие, что будет иметь последствия для энергетической и военной сфер РФ.

Да, за два выходных вся «большая четверка» нефтесервисных компаний — Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes и Weatherford — отказались от новых инвестиций, проектов и внедрения технологий на российском рынке. Эти три компании — мировые гиганты нефтесервиса, которые помогают российским компаниям добывать нефть и газ. Их выход способен ослабить потенциал российской нефтегазодобывающей отрасли и оставить агрессора без ключевого рычага шантажа и давления на Запад.

Также свою позицию на более жесткую сменила компания Bosch. Производитель техники остановит поставки и работу всех семи заводов в РФ. К такому радикальному шагу компанию подтолкнула обнародованная информация о найденных деталях ее производства в военной технике оккупанта — а это прямое нарушение запрета ЕС на поставлять России детали «двойного назначения». Из-за остановки заводов под угрозой оказались 4000 рабочих мест.

По стране-агрессору продолжают избивать новые санкции

Еще около 2800 россиян потеряют по меньшей мере часть зарплаты из-за неудач импортозамещения. Сразу две российские авиакомпании — Уральские авиалинии и Royal Flight — отправляют работников и экипажи на простой. Причина заключается в санкциях — ограничении полетов в Европе, отзыве бортов лизингодателями и проблемах с поставкой авиазапчастей из-за санкций.

Кстати, санкции тоже работают без выходных. И не только для РФ, но и для Беларуси.

Так, Австралия запретила экспортировать в Россию ключевое сырье для производства алюминия и ударила по 20% этого рынка РФ. Франция заморозила еще 22 миллиарда евро российского Центробанка. От SWIFT отключили сразу три белорусских банка — «Банк Развития Беларуси», «Белагропромбанк» и «Дабрабыт». Теперь картами этих банков невозможно рассчитаться в Европе.

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