Новые санкции: от Сбербанка до дочерей Путина 6 апреля, 22:33

Чем жила страна 6 апреля 2022 года

● Новые санкции: от Сбербанка до дочерей Путина. США объявили о санкциях в отношении двух дочерей российского диктатора Путина, жены и дочери главы МИД России Сергея Лаврова, членов совбеза РФ (включая бывшего президента Дмитрия Медведева и премьера Михаила Мишустина), а также о полной блокировке двух крупнейших российских банков — государственного Сбербанка и частного Альфа-банка.

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● Также Минфин США запретил РФ производить выплаты по суверенному долгу средствами, находящимися под контролем США (но санкции не исключают выплаты при условии, что Москва использует финансы за пределами Штатов).

● Кроме того, введены полные блокирующие санкций в отношении важнейших российских госпредприятий, сообщил Белый дом. Минфин США назовет их завтра.

● Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что США, Великобритания, ЕС и G7 полностью запретили все новые инвестиции в РФ. А 18 стран ЭС суммарно выгнали 318 российских «дипломатов».

● Истощение или дефолт РФ. США нацелены на то, чтобы поставить РФ перед выбором между истощением своих долларовых резервов и дефолтом. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, новые санкции Штатов и их союзников будут нацелены на правительственных чиновников РФ, членов их семей, российские финучреждения и госпредприятия.

● По словам Псаки, у РФ нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, добавила она, учитывая введенные Западом «разрушительные» санкции.

● Усилить давление на Кремль. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала к еще большему ужесточению санкций против кремлевского режима. «Мы все видели кадры из Бучи. Вот что происходит, когда путинские солдаты оккупируют украинскую территорию. Они называют это освобождением. Я называю это военными преступлениями. Российским властям придется за них ответить. Мы должны снова усилить давление на Путина и правительство РФ», — заявила она.

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● Канада добавила. Канада ввела новые санкции против РФ за полномасштабное вторжение в Украину. Они коснулись девяти российских олигархов: главы Норникеля Владимира Потанина, владельца Русагро Вадима Мошковича, руководителя компании Марафон Групп Александра Винокурова, экс-главы совета директоров ТМК Дмитрия Пумпянского и его жены Галины Пумпянская и других. Санкции также ввели против начальника главного управления генштаба РФ Игоря Костюкова.

● Канада запретила им сделки с любой собственностью и получение заемного финансирования.

● Страх и боль Бородянки. Оккупанты уничтожили Бородянку (19-тысячный поселок к северо-западу от столицы) и убили сотни местных жителей, сообщил Алексей Кулеба, глава гуманитарного штаба Киевской области.

● «Поселок превратился в руины — уничтожены дома и инфраструктура, на улицах стоят обгоревшие машины. Но самое страшное — сотни убитых гражданских людей, сотни раненых, — отметил Кулеба. — Российские оккупанты устроили геноцид украинцев. Иначе это не назвать».

● Сотни пропавших в Гостомеле. За 35 дней оккупации в Гостомеле пропали без вести более 400 человек. Очевидцы говорят, что некоторые погибли, но местонахождение их до сих пор неизвестно. Об этом сообщил глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.

● Дети гибнут. С начала войны в Украине, по данным Офиса генпрокурора, погибли 167 детей, 279 получили ранения разной степени тяжести. Эти данные не окончательные.

● Канцлер Германии: россияне — военные преступники. Канцлер Германии Олаф Шольц шокирован событиями в Буче и публично обвинил в военных преступлениях войска РФ. «Ужасающие кадры из Бучи глубоко потрясли всех нас. Российские солдаты убивали украинских мирных жителей, в том числе детей, женщин и стариков, прежде чем уйти», — сказал он в Бундестаге. И резко отверг заявления Кремля о том, что кадры из недавно освобожденных украинских городов являются фальшивыми.

● «Убийство мирных жителей является военным преступлением», — сказал Шольц.

● Заметают следы. В частично оккупированном Мариуполе враг запустил мобильные крематории и начал сжигать тела погибших от их обстрелов жителей города. Как сообщили в горсовете Мариуполя, высшее руководство РФ приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии в городе после того, как весь мир увидел зверства, совершенные оккупантами в Буче.

● Жертвами РФ в Мариуполе могли стать десятки тысяч гражданских. «Поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить», — добавили в горсовете.

● Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас идут переговоры об эвакуации из Мариуполя раненых при посредничестве Турции.

● Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в результате российских бомбардировок горбольницы № 1 заживо сгорели почти 50 человек.

● Фонд Повернись живим сумел доставить военным в окруженный Мариуполь помощь — тепловизоры, квадрокоптеры, павербанки.

● Срочная эвакуация с востока. Вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Донецкой и Луганской областей немедленно эвакуироваться, пока для этого есть возможность. По ее словам, это нужно сделать сейчас, «потому что потом люди окажутся под огнем и угрозой гибели».

● Зеленский поговорил с Макроном. Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном. «Российские зверства на Киевщине необходимо расследовать, а саму Россию обложить новыми болезненными санкциями. Об этом говорилось в нашем очередном разговоре с Эммануэлем Макроном. Также говорили о переговорах и гуманитарной помощи заблокированным городам. Спасибо, друг, за принципиальную позицию», — сообщил после беседы Зеленский.

● Убийцы, прошедшие Сирию. Каждый третий военный из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ РФ, которые убивали людей в Буче, воевал на войне в Сирии на стороне диктатора Башара Асада. Об этом рассказали журналисты Слидство.Инфо.

● Нужно вооружать Украину. Для завершения войны России против Украины необходимо продолжать вооружать Украину и давить на Кремль, уверен Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС.

● «Эта война должна быть закончена как можно скорее. Но как она будет закончена? Чем скорее, тем лучше, но не любым образом. Если это будет страна в руинах, демонтирована территориально, нейтрализованная, с миллионами людей в изгнании и миллионами погибших, то нет. Мы не хотим, чтобы война завершилась таким образом», — сказал Боррель.

● США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $100 млн, которая включает противотанковые системы. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

● Пошла тяжелая техника с Запада. Страны Запада постепенно увеличивают военную поддержку Украины, рассказал министр обороны Латвии Арвидас Анушаускас. Они, по словам министра, «постепенно переходят к отправке тяжелой техники и артиллерии».

● Даже адвокаты Москвы от нее отвернулись. Адвокаты РФ в Международном суде ООН отказались от сотрудничества с ней, в том числе по делам против России, которые начала Украина. Об этом сообщила Эмине Джапарова, первый замминистра иностранных дел Украины, цитируя адвоката РФ в этом суде Алана Пелле. «Невозможно представлять на площадках, посвященных применению права, государство, которое так цинично его презирает», — заявил этот ученый, профессор международного права Парижского университета.

● Приднестровье может стать ножом в спину. Российские оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на южнобугском направлении, сообщил наш Генштаб. Потому там не исключают использования территории Приднестровья (там стоит военный контингент РФ) для поддержки наступательной операции на юге Украины.

● Потери врага неумолимо растут. С начала войны РФ потеряла в Украине около 18,6 тыс. своих солдат, — такие данные привел Генштаб. Также оккупанты лишились почти 4,9 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 684 ед., боевых бронированных машин — 1861 ед., артиллерийских систем — 332 ед., РСЗО — 107 ед., средства ПВО — 55 ед., самолетов — 150 ед., вертолетов — 135 ед., и много всего прочего.

И для финала:

● Хакеры проникли в Кремль. Легендарные хакеры Anonymous, взломавшие ряд правительственных сайтов РФ, СМИ и компаний, принадлежащих приближенным к Путину лицам, теперь сообщили о взломе камер видеонаблюдения в Кремле.

● «Мы не остановимся, пока не раскроем все ваши секреты, — предупредили хакеры. — Вы не сможете нас остановить. Теперь мы внутри замка, Кремля».

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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