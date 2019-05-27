Новые лица по-старому. Как будем избирать парламент? Сегодня, 15:34 377 Цей матеріал також доступний українською

Следующий парламент ждет обновление, но не радикальное. Только украинский избиратель может помешать этому

Президент Владимир Зеленский в первый же день пребывания на посту главы государства заявил о роспуске парламента. После этого начались консультации с руководителями фракций и дискуссии, по какой же избирательной системе должны проходить следующие выборы.

Рассматривались три варианта. Пропорциональная система с открытыми списками. Пропорциональная система с закрытыми списками и со сниженным проходным барьером в 3%. А также действующая смешанная система.

После голосования в Раде выяснилось, что все останется как и прежде. То есть половина парламента избирается по пропорциональной системе с закрытыми списками и 5% проходным барьером. А половина — по мажоритарной избирательной системе и округам.

Олигархи и в дальнейшем будут оказывать влияние на Раду

Итак, можно наблюдать следующую ситуацию. В партийных списках мы увидим много новых лиц. Это тренд нынешнего политического года. Обновляться будут все. Ну разве что Оппозиционная платформа «За жизнь» и Оппозиционный блок пойдут на выборы с хорошо знакомыми фамилиями.

Блок Петра Порошенко намерен провести ребрендинг, обновить руководящий состав партии и набрать в список людей с незапятнанной репутацией.

Партия «Голос» Святослава Вакарчука вообще заявила, что включит в список только тех, кто никогда не работал в Раде — то есть все будут новыми.

Только сейчас начинает образовывать партию фаворит предстоящей гонки — партия «Слуга народа». Ее на выборы поведет политтехнолог Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, который тоже не был депутатом Рады.

То есть, как я уже упоминала ранее, благодаря партийным спискам я прогнозирую существенное обновление парламента.

И вторая половина Рады — мажоритарщики. Люди, избранные в избирательных округах. И вот здесь мы увидим много знакомых и токсичных лиц.

Приведу один пример. Уже больше года к парламентским выборам готовится народный депутат БПП Александр Грановский. Он будет избираться по мажоритарному округу в Харькове. И, скорее всего, не как представитель БПП, а как самовыдвиженец или представитель другого политического проекта.

Точно так же в округе в Киевской области работает и близкий друг Петра Порошенко Игорь Кононенко. Наверняка братья Дубневичи тоже пойдут в Раду по мажоритарным округам Львовской области. Или бывший кандидат в президенты и нынешний нардеп Александр Шевченко, приближенный к Игорю Коломойскому.

Такой вариант выгодный разным игрокам. Партии могут вести хитрую игру. В партийных списках будут новые и прогрессивные. А на мажоритарке БПП может отправлять людей с большими финансовыми ресурсами и связями. Они могут идти даже как самовыдвиженцы, не имея никакого отношения к партиям. А в Раде — договариваться с разными политическими игроками. Они это хорошо умеют. Так же, как и проводить избирательные кампании в округах, затрачивая на это огромные деньги.

И вот в этом разрезе весьма интересно будет наблюдать за еще одним новым проектом. Мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес решили объединить свои усилия на парламентских выборах. Речь идет о так называемой партии мэров. Располагая поддержкой в городах, где они избраны, мэры могут попробовать завести в Раду своих кандидатов. Но что еще любопытно. Этот проект заинтересовал олигарха Игоря Коломойского, о чем он рассказал в интервью Украинской правде. По этому поводу он уже встречался с олигархом Павлом Фуксом, лучшим другом Кернеса.

Ранее Коломойский симпатизировал «Возрождению». Эту депутатскую группу в Раде возглавляет его бизнес-партнер Виталий Хомутынник. А мэр Харькова Геннадий Кернес балотировался на выборы главы города именно от этой партии.

И теперь в союз «Возрождение» Коломойского и Кернеса может присоединиться партия «Доверяй делам» Геннадия Труханова. Я убеждена, что этот проект и рассчитан прежде всего на мажоритарные округа.

Поэтому следующий парламент ждет обновление, но не радикальное. Олигархи и в дальнейшем будутоказывать влияние на Раду — если не через фракции, то через мажоритарных депутатов и сформированные ими депутатские группы.

Только украинский избиратель может помешать этому. На предыдущих выборах даже в мажоритарных округах было много историй, когда избиратели выбирали не подарки от кандидатов, гречку или деньги, а тех, кому верили и на кого больше возлагали надежд.

Надеюсь, на этот раз избиратели более тщательно начнут анализировать перечень кандидатов в мажоритарных округах, и тогда мы получим парламент совсем иного качества. Это вполне возможно.

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