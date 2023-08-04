Выдающаяся операция спецслужб. Как атака дронов по Новороссийску изменит ситуацию в Черном море 4 августа, 16:12

Дроны продемонстрировали незаурядные технические характеристики

Успешная атака морских дронов СБУ совместно с ВМС российского десантного корабля в Новороссийской бухте — выдающаяся операция украинской спецслужбы, которая серьезно меняет обстановку в Черном море.

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Несмотря на усиленные меры охраны своей крупнейшей военно-морской базы и крупнейшего торгового порта ВМФ России, как оказалось, не способен защититься от атак украинских морских дронов.

Дроны продемонстрировали выдающиеся технические характеристики: чтобы планировать атаку по Новороссийску и по Крымскому мосту нужен дрон с запасом хода более 1000 км и высокое качество системы управления.

То есть Украина может атаковать любой российский объект на Черном море. И теперь Россия должна сосредоточить еще больше сил для обороны своих портов и кораблей, тратить огромные ресурсы.

Все это сделано буквально с нуля, ведь до начала российского вторжения такие виды вооружения Украина не разрабатывала.

Россия ударами по портам и судам в украинских водах фактически заблокировала морскую торговлю Украины, ворует и вывозит украинское зерно и металл, и теперь у Украины появились длинные руки, чтобы симметрично отвечать морской торговле оккупантов, чтобы ограничивать морские перевозки так же как сделали оккупанты.

Российская морская торговля — это законная цель для украинских ударов мести.

Причем не только в Черном море, но и далеко за пределами Черного моря.

Российские корабли и суда уже нигде не могут чувствовать себя в безопасности.

Текст опубликован с разрешения автора

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