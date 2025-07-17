Как смена правительства повлияет на экономику Украины

Прежде всего надо отметить, что существенных изменений, а значит и существенного влияния на экономику никто не ожидает.

Когда-то, перед назначением нового правительства, когда все думали, будет это Яресько или Гройсман, фигура премьер-министра многое определяла. Очерчивала путь, по которому страна пойдет. Сейчас такой дилеммы нет. Все пути, все дорожные карты рисуют в других зданиях. Что лишь отчасти объясняется войной.

Таким образом главный недостаток нового правительства, главное слабое место, повторяет ситуацию с правительством предыдущим. А именно — низкий уровень субъектности. Может, вдруг нас здесь ожидает сюрприз и внезапно окажется, что новое правительство, новый премьер более самостоятельны в принятии решений? Тогда это будет приятный сюрприз. Приятная неожиданность. На которую можно надеяться, но вряд ли кто-то решится поставить на это деньги.

Что еще? Можно сказать, что персональных изменений к худшему не произошло. Ни одного. Были опасения, что может вылететь министр образования и вернутся ценности Шкарлета-Табачника, но этого не произошло.

Сама премьер-министр Юлия Свириденко на хорошем счету у бизнеса. И она собрала очень неплохую команду у себя в министерстве. Что ярко проявилось во время переговоров с американцами по соглашению о полезных ископаемых. То, что прислал Трамп, и то, что в результате было подписано, отличаются как небо и земля. И это заслуга команды переговорщиков.

Собственно, мы видим, что Соболев и Качка как раз и получили продвижение, став министрами.

Алексей Соболев, вероятно, самый сильный министр экономики за всю историю Украины, по крайней мере, в вопросе понимания, как работает экономика. Кто ходил на его лекции хоть раз, не даст соврать. Плюс у него очень позитивная кредитная история, а именно успех Prozzoro sale и малой приватизации, где он был лидером проекта. И где проявились его ценности. Если от кого-то и можно ожидать прорывов в той же дерегуляции (не путать со снижением налогов), то это от него.

Тарас Качка возглавил евроинтеграцию. Учитывая, что львиная доля нашего процесса евроинтеграции, это будут переговоры в вопросе аграрного сектора с европейцами, очень логичное назначение. В этих вопросах, вероятно, никто не разбирается лучше, чем, кажется, вечный ответственный за вопросы внешней торговли.

Из плюсов, как ни парадоксально, назначение Дениса Шмыгаля министром обороны. Хоть оно и странно, когда текущий премьер идет на понижение в следующем правительстве. Но это — к больному вопросу субъектности. Основной проблемой министерства обороны при Рустеме Умерове был управленческий хаос. А в чем Шмыгаль и силен — так это в кропотливой системной бюрократической работе.

Из минусов — это очередные объединения-разъединения министерств, что всегда порождает технические проблемы. И уже, кажется, должно было бы доказать свою бестолковость. Но нет. Здесь, скорее, снова имитация, и со временем вернемся назад, возродив и аграрное, и экологическое министерства.

Зато с помощью этого инструмента удалось загубить по дороге министерство единства. Причин губить которое у нас — множество. Где-то 120 миллионов причин, согласно решению суда. 120 млн плюс одна — а именно полная ненужность такого министерства. Лучше бы уже создали министерство миграции. Но ведь это непопулярно.

Вы скажете, а как же странное назначение Германа Галущенко министром юстиции? Да, странное. Но учитывая что он уже был министром, то, фактически, нового негатива в правительстве не появилось. И сейчас просто надо понаблюдать, изменится ли как-то ситуация в Энергоатоме, например. Может там, наконец, появится наблюдательный совет. Тем более, что к предыдущему министру юстиции у общества были очень похожие вопросы, как к министру энергетики. Так что тут все гармонично.

Кстати, то, что свои должности потеряли Алексей Чернышов и Галущенко, свидетельствует, что какая-никакая обратная связь еще сохраняется. Не на уровне Швеции, конечно. То, что какая-никакая обратная связь все же существует, очень важно на фоне очень пугающих событий вокруг БЭБ и политических преследований Шабунина, где ГБР открывает неизведанные дальше в процессе достижения дна и копания дальше.

Министр финансов остался на месте. И тут с облегчением выдохнули все, кто отвечает за привлечение средств у наших западных партнеров. А в придачу и те, кто отвечает за расходование этих средств.

Таким образом, назначение правительства не несет негативных сюрпризов для экономики. И это главное. Главное же — иметь реальные ожидания.

