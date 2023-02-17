Будет ли большое российское наступление на годовщину вторжения 17 февраля, 16:58

Враг готовится к наступлению, но каковы его масштабы?

На своей странице в Facebook я опубликовал схему плана вторжения РФ в Украину, которую разведка США обнародовала 12 февраля 2022-го года. Как видим, россияне не решились на десант в Одессе, и из-за быстрого захвата мостов через Днепр пошли в наступление на Херсон и Николаев.

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Наша война уникальна тем, что о войне и месяце вторжения разведка НАТО сообщила за четыре месяца.

О плане нападения сообщили за двенадцать суток.

О точном времени нападения сообщили за двое суток.

Сейчас можно только думать, что произошло бы, если бы на всех этих маршрутах украинские войска заранее развернули оборону и взорвали мосты. Без сомнения, что с такой точной информацией потери россиян были бы в разы больше, а никаких прорывов и оцеплений на юге они бы не осуществили.

Но если бы большое наступление планировалось сейчас, информация от союзников была бы еще более подробной.

Фактически тумана войны в современной войне на стратегическом уровне не существует, современные средства радиоэлектронной и космической разведки раскрывают все планы и видят все передвижения военных группировок. Поэтому ничего неожиданного и непредсказуемого на фронте РФ не совершит и на годовщину вторжения.

Современные средства радиоэлектронной и космической разведки раскрывают все планы

Россия изменила стратегию и вместо намерений уничтожить Украину одним мощным ударом сейчас пытается создать напряжение и добиться преимущества на широком фронте. То есть увеличивает количество войск на фронте, мобилизует промышленность для увеличения производства дронов, снарядов, ракет.

Фактически это означает, что враг готовится к наступлению, но масштабы этого наступления — фронтовая и пограничная зона, а наступление привязано не к какой-то конкретной дате, а к созданию благоприятных условий. То есть, враг будет наступать там, где у нас плохо обустроенная, не глубокая оборона, где слабая разведка и управление, где огневые средства работают не точно, где расположены ослабленные и истощенные подразделения. Характер боевых действий на втором году войны меняется, масштабные действия и прорывы должны быть предотвращены резким снижением боеспособности противника на определенных участках фронта.

Но маневры российских войск мы видим так же четко, как и год назад, поэтому внезапности не будет.

Текст опубликован с разрешения автора

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