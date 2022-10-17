Невидимая, но критически важная битва за господство в воздухе над Украиной. Что происходит? 17 октября, 10:30

С первого дня войны россияне пытаются решить эту задачу, но сейчас очевидны новые факторы воздушной операции ВС РФ

Невидимая, но критически важная для Украины битва сейчас круглосуточно ведется в воздухе. После назначения бывшего главкома Воздушно-космических сил Суровикина командующим Объединенной группировкой российских войск в Украине российские агрессоры сосредоточили все ресурсы для поражения украинской противовоздушной обороны и авиации.

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С первого дня войны россияне пытаются решить эту задачу, но сейчас очевидны новые факторы воздушной операции ВС РФ:

1. Применение иранских дронов «Шахед-136» для ударов по разным городам Украины с целью рассредоточения средств ПВО и постоянного выявления их работы. Шахеды не используют массово, в ходе одного удара, их цель — постоянная загрузка украинского ПВО на разных участках, доразведка. Поэтому удары осуществляются по тылам, малыми группами, каждые сутки, без перерывов. Это говорит также о налаженном канале поставки из Ирана.

2. Террористические удары по городам, жилым домам, объектам жизнеобеспечения и критической инфраструктуры, промышленным предприятиям, чтобы подорвать волю к сопротивлению мирного населения, и заставить украинское командование отвлечь и рассредоточить средства ПВО ВСУ, оттянуть их с фронта в тыловые районы. Путин применил против Украины тактику Гитлера во Второй мировой, когда нацисты уничтожали города и наносили удары по гражданским объектам во время битвы за Британию с целью напряжения сил ПВО.

3. Тактика. Российское командование пытается заставить украинскую ПВО действовать постоянно, проявлять себя, включать радары, рассредоточивать силы, сковать маневр, чтобы облегчить работу радиоэлектронной, космической, агентурной разведки.

Российское командование пытается заставить украинскую ПВО действовать постоянно

4. Сосредоточение группировок разведывательных и ударных беспилотников для выявления и поражения в тактической зоне средств военной ПВО в определенных направлениях. В некоторых направлениях противник начал на глубину до 30−40 км осуществлять поиск группами беспилотников, включая ударные дроны-камикадзе «Ланцет-3», чтобы поймать наши ЗРК либо на перемещении, либо на позициях, которые еще не успели изменить.

5. Чередование в воздухе возле районов действий украинской авиации истребителей Миг-31 с ракетами дальнего действия.

Выводы:

1. В настоящее время именно поставки вооружения ПВО являются главным приоритетом, что возможно исключительно за счет поставок от наших союзников по НАТО. Значительные поставки ЗРК для Украины могут осуществить со своих запасов ВС США, имеющих значительное количество ЗРС «Патриот» и «Авенджер».

2. Для борьбы в воздухе и применения современных ракет «воздух-воздух» Украине нужны самолеты типа F-16. Для борьбы с дронами союзники могли бы предоставить легкие винтовые боевые самолеты типа Эмбраер «СуперТукано», которые могут быть оптимизированы для перехвата целей типа Шахед-136 и применяться для ударов по наземным целям. Такие самолеты поставлялись в Афганистан.

3. Битва за контроль над воздухом является ключевым условием для стратегической наступательной операции ВС РФ, которую, по всем признакам, готовит российское командование, чтобы остановить украинское наступление и перехватить стратегическую инициативу в войне.

4. Случаи поражения наших сил ПВО и ПС россиянами требуют выводов. Мы можем усиливать ПВО средствами маскировки, имитационными макетами вооружения, транспортом, инженерным обеспечением мест базирования, чтобы усилить скрытость действий, маневренность, живучесть.

5. Россия фактически проводит общую мобилизацию населения и экономики, привлекает союзников с целью уничтожить Украину любой ценой. Война будет продолжительной, поэтому нам нужно долгосрочное оборонное планирование, нам нужна стратегия, позволяющая определять приоритеты и действовать на опережение.

6. Труднее всего, что нам нужно воспринять, что ПВО не сможет прикрыть все гражданские объекты от действий российских террористов. С этими постоянными ударами придется научиться жить, так же как делали жители Лондона и многих мест Британии, которые страдали от гитлеровских бомбардировок во время Второй мировой. Мы выстоим и победим так, как это сделали демократические государства в то страшное время.

Текст опубликован с разрешения автора

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