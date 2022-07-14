Томас Фридман

Томас Фридман

Американский журналист, трёхкратный лауреат Пулитцеровской премии

Война в Украине вступила в новую опасную фазу

14 июля, 20:13
Эксклюзив НВ

Война в Украине вот-вот вступит в свою самую опасную фазу: зимняя стратегия Путина — против летней стратегии НАТО

Пытаясь объяснить недавние улучшения в операциях российской армии в Украине, некоторые украинские чиновники говорят: «В России уже не осталось дураков». Этот двусмысленный комплимент, означает, что россияне наконец-то нашли более эффективный способ ведения этой войны, так как их некомпетентные действия на раннем этапе привели к гибели тысяч своих же солдат.

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Именно потому, что война в Украине, похоже, переросла в ожесточенную войну на истощение — когда Россия, в основном, обстреливает со своих тылов украинские города на востоке, превращая их в руины, а затем продвигается вперед — можно подумать, что худшее в этом конфликте уже позади.

А вот и не так.

Я считаю, что война в Украине вот-вот вступит в новую фазу, и вот почему: погибло много российских солдат и генералов, но непоколебимые союзники Украины по НАТО устали. Эта война уже привела к огромному скачку цен на природный газ, бензин и продовольствие в Европе — и, если она затянется до зимы, многим семьям в Евросоюзе, возможно, придется выбирать между отоплением и едой.

Я назвал бы новую фазу войны — «зимняя стратегия» Владимира Путина против «летней стратегии НАТО».

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Теги:   Владимир Путин Евросоюз НАТО Переговоры с Россией Цена на нефть Цена на газ Цены на бензин Цена на электричество Война России против Украины РСЗО HIMARS

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