Что не так с пожарными требованиями для базовых станций

Часто в Украине тратят огромные средства не на развитие инфраструктуры, а на выполнение устаревших и необоснованных требований. Один из ярких примеров — действующие Государственные строительные нормы, утвержденные Приказом Минрегиона № 312 «Системы противопожарной защиты», которые накладывают на мобильных операторов обязанности, не соответствующие вызовам современного мира.

Согласно этому документу, базовые станции мобильной связи должны быть оборудованы системами автоматического пожаротушения. Но на основании чего? Оказывается, что требование было перенесено из нормативного акта, который уже давно отменен из-за несоответствия современным реалиям.

За десять лет телеком-оборудование кардинально изменилось: базовые станции теперь не огромные, мощные шкафы с электроникой, а небольшие боксы, которые работают без дежурного персонала, обладают низкой мощностью, размещаются в негорючих контейнерах и не представляют пожарной угрозы. Ведущие страны мира уже давно адаптировали соответствующее регулирование под требования современности, наша же реальность остается другой.

Следовательно, украинский бизнес вынужден тратить огромные суммы на установку, обслуживание и сертификацию ненужных систем. Расходы мобильных операторов на выполнение этих устаревших требований ГСН в ближайший период составят более 673,5 млн грн. Для сравнения: за эти средства можно было бы построить более 1100 новых базовых станций.

Что также интересно, эти требования существуют при отсутствии реальной пожарной угрозы. Статистика говорит сама за себя: за последние 10 лет в сетях Киевстар и Лайфселл, и за последние 4 года в Vodafone Украина, не было зафиксировано ни одного пожара из-за телеком-оборудования. А за 15 лет работы сети Киевстар автоматические системы пожаротушения ни разу не сработали в ответ на реальный пожар.

Еще одна проблема: аэрозольные системы пожаротушения могут повреждать телеком-оборудование. То есть системы, которые заставляют устанавливать, на практике наносят больше вреда, чем пользы.

Также стоит учесть, что в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности в области связи (Приказ Госспецсвязи и МВД от 30.03.2016 № 239/229), автоматическое пожаротушение обязательно только для объектов с энергопотреблением более 12 кВт. Большинство базовых станций потребляют менее 8 кВт. В то же время ГСН требует пожаротушения во всех случаях, независимо от характеристик объекта.

В октябре 2023 года, по инициативе операторов мобильной связи, на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам пересмотра регуляторных инструментов было рекомендовано провести научно-практическое исследование о целесообразности таких требований. Исследование в 2024 году провел Институт государственного управления и научных исследований по гражданской защите ГСЧС Украины,

Исследование, проведенное Институтом, подтвердило: пожарный риск в базовых станциях крайне низкий и не превышает допустимые пределы. К тому же во время эксперимента, когда искусственно вызвали возгорание внутри помещения базовой станции, пожар не распространился за пределы помещения и погас сам за 13 минут.

Подчеркну, что уже в 2025 году указанный Институт на запрос ГСЧС дополнительно провел компьютерное моделирование, которое лишь подтвердило возможность внесения изменений в ГСН.

Устаревшее регулирование не просто замедляет внедрение новых технологий — оно повышает расходы бизнеса, затрудняет развитие инноваций и отдаляет нас от действительно цифровой экономики.

Итак, что же даст Украине внесение изменений в регулирование?

— Высвобождение десятков миллионов гривен ежегодно для инвестиций в реальное развитие сети.

— Упрощение процедур строительства и обслуживания базовых станций.

— Уменьшение коррупционных рисков при сертификации объектов.

— Расширение доступа к качественному мобильному интернету, в частности в малых городах и селах.

— Ускорение развертывания 4G и 5G.

На пути внедрения таких необходимых изменений осталось сделать последний шаг — утвердить разработанные ГСЧС и поддерживаемые бизнесом изменения в ГСН, которые должно утвердить Минразвития. Бизнес ждет этих изменений уже много лет, пройдя все возможные согласования и получив подтверждение возможности этих изменений, поэтому дальнейшее промедление с их введением неприемлемо.

Мобильная связь — это кровеносная система современной экономики. И если мы хотим, чтобы эта система работала быстро и эффективно, необходимо избавить ее от пережитков старого, неэффективного регулирования. Пришло время двигаться вперед, а не тратить ресурсы на борьбу с ветряными мельницами.