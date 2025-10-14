Это революционное открытие. За что в этом году дали Нобелевскую премию по медицине

В этом году трое учёных удостоены Нобелевской премии по физиологии или медицине за открытие механизма, с помощью которого организм предотвращает атаку на себя собственной иммунной системы

Симон Сакагути из Университета Осаки из Японии, Мэри Э. Бранкоу из Института системной биологии и Фред Рамсделл из компании Sonoma Biotherapeutics (оба — из США) выявили особые клетки-«охранники», которые удерживают иммунную систему под контролем. Эти открытия сыграли ключевую роль в понимании того, как лечить и предотвращать аутоиммунные заболевания. Лауреаты разделят между собой премиальный фонд в размере 11 млн шведских крон (около 870 тысяч фунтов стерлингов).

Эффективная работа иммунной системы жизненно необходима: она формирует ткани в процессе их роста, устраняет старые клетки и клеточный мусор, а также уничтожает опасные вирусы, бактерии и грибки, обеспечивая наше здоровье. Однако перед иммунной системой стоит сложнейшая задача: ей ежедневно приходится атаковать тысячи различных микробов, многие из которых эволюционировали так, что поразительно напоминают клетки самого организма — при этом она никогда не должна принимать свои собственные ткани за врага.

Как же иммунная система различает, какие клетки следует атаковать, а какие — нет?