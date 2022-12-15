Что мы увидели в выступлении Александры Матвийчук? 15 декабря, 14:41 Эксклюзив НВ Александра Матвийчук вышла на сцену в длинном платье до пят благородного черного цвета (Фото:SERGEI GAPON / AFP / East News)

Речь лауреатки Александры Матвийчук на церемонии вручения Нобелевской премии мира вызвала повсеместный восторг

И это понятно: сказанные слова были не только точными и взвешенными, не только затрагивали глубочайшие человеческие эмоции, они еще и ставили Украину в центр мировой повестки дня. Предлагалось решение для фундаментальной проблемы сожительства людей — потребности в справедливости и уверенности, что достичь ее возможно. Это была речь глобального лидера ко всему человечеству.

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Но еще одним аспектом, который я не могу обойти вниманием, была эстетика выступления нашей первой нобелевской лауреатки. Я ежедневно работаю с современным искусством, поэтому интерпретировать то, что вижу, раскодировать значение изображения — почти автоматический навык. Итак, почему, глядя на женщину на сцене, я чувствую именно то, что чувствую? Что мне напоминает эта хрупкая фигура и какие образы и впечатления нанизываются на этот образ? О чем она сигнализирует мне и всему миру?

Александра Матвийчук вышла на сцену в длинном платье до пят благородного черного цвета. Но это был не глухой черный: грусть этого цвета уравновешивалась мерцанием шелка и коралловым ожерельем. Именно ожерелье заслуживает отдельной строки, потому что это был намек на украинскость выступающей. Традиционное ожерелье, однако, имеет вполне современную форму и многими зрителями считывается как просто красивый цветной акцент на черном, сигнализирует украинскому зрителю: это украинская речь.

Подобную функцию в политическом контексте часто выполняет вышиванка, но если ее сообщение прямолинейно и однозначно (однажды у меня в Нигерии спросили, этническая ли одежда мое вышитое платье), то коралловые бусы делают это невесомо, только намеком. Мерцающий черный говорил о глубокой грусти и тем самым усиливал слова речи. Но, как и речь, мерцание позволяло ухватить немного света, следовательно надежды, даже в этой тьме. Такова была поверхность выступления.

Все эти визуальные фрагменты складывались в одно мощное впечатление

А на более глубоком уровне хрупкая фигура оратора в платье ретро-кроя напоминала хрестоматийные образы основной фигуры украинского движения излома XIX-ХХ вв. — Леси Украинки. Именно той женщины, о которой в ее времена говорили, что это единственный мужчина в украинской литературе. Имея в виду, конечно, не то, что женщина не заслуживает такого ведущего места, которое имела Леся Украинка среди тогдашней интеллигенции. Речь шла о силе воли и несокрушимости — просто сказано это было присущей своему времени лексикой. Леся Украинка была удивительной, выдающейся феминисткой такого калибра, каких единицы в наследии Европы. Ее интеллектуальная, поэтическая сила имела политические последствия для нескольких последующих поколений. Вот эта сила, устойчивость вкупе с почти ощутимой уязвимостью излучалась не только через слова Александры Матвийчук, но и ее «Лесин» образ.

Но если мы заглянем еще дальше, то увидим, что феминистический фен-де-съекль, модернистский излом веков, вдохновлялся другими эпохами. В частности, здесь заметна страсть к эстетике Средневековья. Удлиненные тонкие фигуры, бледные лики, плоть, подчиненная духу, — знакомые черты, не правда ли? Какие же смыслы свойственны Средневековью? К примеру, земная жизнь как вечная борьба и дерзание духа, стоичность и способность отказаться от физического комфорта ради высшей цели, устремления к абсолюту. Историки иногда говорят, что лучшим воплощением средневекового мировоззрения является готический храм с его стремительными шпилями и кружевом из окон и невесомых стен — победа духа над плотью в архитектуре.

Я не говорю, что образ Александры Матвийчук буквально повторял благородно бледных и хрупких средневековых мадонн. Однако, я думаю, что все эти визуальные фрагменты складывались в одно мощное впечатление. Силы и одновременно слабости, несокрушимости и готовности стоять до конца, даже праведности на фоне испытаний. И это был образ не конкретной женщины. Это был собирательный образ общества.

Сильное впечатление от слов лауреатки резонировало с тем, что мы видели. Визуальное усиливало сказанное и доносило посыл от всех украинцев далеко за пределами сцены, на которой стояла Александра Матвийчук.

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