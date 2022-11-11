Сквозь светомаскировку, соленую воду и пустые трубы: как держится Николаев 11 ноября, 13:50 Эксклюзив НВ Спасатели разбирают завалы пятиэтажки в Николаеве, разрушенной ракетными ударами войск РФ по в ночь на пятницу, 11 ноября (Фото:REUTERS)

Для того чтобы понять, что нам хорошо, нужно подумать о тех, кому хуже

За время войны в Николаеве появилась примета: «Если ты слышишь сирену — взрывов не будет. Если слышишь взрывы — значит скоро включат сирену». Ведь ракеты, запускаемые по нам из Херсона, долетают в город за 1 минуту и система оповещения за это время банально не успевает включиться.

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Из 260 дней войны нас не бомбили только 40. В среднем по Николаеву прилетает 8-м ракет в день, однако «рекордом» является 38 попаданий в сутки. Это произошло тогда, когда погиб герой Украины Алексей Вадатурский.

Почему в Николаеве нет нормального водоснабжения? До войны мы брали воду из Днепра, а водозабор во временно оккупированном Херсоне. Однако 12 апреля россияне взорвали два водопровода диаметром 1,4 метра, мотивируя это тем, что украинские спецслужбы могут использовать эти трубы для переброски войск в Херсон. Оказывается, когда Илон Маск только разрабатывал концепцию Гиперлупа, он уже давно был между Николаевом и Херсоном. Однако россияне его разрушили.

Месяц после этого город жил вообще без воды, пока мы не построили трубопровод от Южного Буга. Из-за близости к морю, вода из реки соленая и разрушает наши трубопроводы. Около 50% всей воды, которую мы закачиваем, теряется из-за прорывов в трубах.

До недавнего времени у нас был другой вопрос — отопление, ведь соленую воду пускать в трубы нельзя. А питьевой, которую мы получаем из скважин, для этой задачи не хватало. Однако сегодня системы теплоснабжения города уже на 90% заполнены водой.

Война в некоторых направлениях научила нас работать на опережение

Сейчас всех украинцев призывают экономить энергию, а мэров выключать освещение в темное время суток. Должен сказать, что мы так живем уже 8 месяцев и с первых дней войны перешли в режим светомаскировки и энергосбережения. Война в некоторых направлениях научила нас работать на опережение. Горожане же с пониманием относятся ко всем ограничениям и верят в победу Украины в ближайшее время.

Конечно, за некоторые вещи горожане меня критикуют. Например, некоторые не понимают для чего сейчас косить траву и тратить на это средства. Я же убежден, что война — не повод загромождать город и превращать его в подобие российских городов. Мы должны на собственном примере показывать, что убирать и наводить порядок в городе можем даже во время войны.

Мы готовы терпеть и переживать ежедневные обстрелы, лишь бы беречь жизнь наших солдат. Ведь наши партнеры могут предоставить нам самое разное оружие от танков до Хаймарсов. Однако никто не даст нам людей. Россияне гонят на войну весь свой хлам, тогда когда мы теряем лучших наших людей. Мотивированных, образованных и патриотических.

Для того чтобы понять, что нам хорошо, нужно подумать о тех, кому хуже. Во время дождя в окопах первой линии Николаевщины или Херсонщины может собираться по колено воды. Когда ты это видишь, понимаешь, что у нас с вами все прекрасно.

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