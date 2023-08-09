Глобальная битва за Нигер и последствия для Украины 9 августа, 11:22

Переворот в Нигере стал очень серьезной эскалацией противостояния между странами Запада и не-Запада

Нынешний политический кризис вокруг западноафриканской страны Нигер выходит далеко за пределы только внутреннего конфликта или исключительно африканской проблемы. Хотя война в Украине и события в Нигере никак не связаны, оба процесса являются частью более глобального противостояния между коллективным Западом и не-Западом.

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28 июля в Нигере (не путать с соседней Нигерией) произошел военный переворот. Президентская гвардия (элитные подразделения, охраняющие президентский дворец) свергла правительство президента страны Мухаммеда Базума, и сформировала переходный орган власти — Комитет по спасению родины. Позже их бунт был поддержан вооруженными силами Нигера при условии гарантии неприкосновенности президента и членов его правительства, которые были задержаны и отправлены под домашний арест.

Среди главных причин переворота можно назвать следующие:

Бедность и социально-экономические проблемы. Нигер — одна из беднейших, преимущественно сельских стран мира, в которой более 40% населения (10 млн человек) живут за чертой бедности, то есть зарабатывают менее $ 1,90 в день. Почти 4 млн человек нуждаются в регулярной гуманитарной помощи, а 20% населения не могут полностью покрывать свои ежедневные базовые потребности. На территории Нигера живут 250 тысяч беженцев из соседних стран. Это также страна, которая считается одной из самых горячих на планете, большая часть территории которой расположена в пустыне Сахара. При этом, Нигер — страна с очень молодым населением. Половина из 24 млн жителей Нигера — дети в возрасте до 14 лет, и более 50% детей не имеют полноценного доступа к школьному образованию в связи с насилием, отсутствием школ или инфраструктуры. Все это создает токсичную социально-экономическую среду, которой легко манипулировать, и в которой постоянно зарождаются протестные настроения и фрустрация.

Военный переворот имел ярко антифранцузский характер

Антифранцузские настроения. Значительное количество жителей Нигера обвиняют в своих бедах бывшую метрополию — Францию. Французские компании активно работают на местном рынке, экспортируя такие стратегические ресурсы, как золото, вольфрам или уран, часто — на несправедливых условиях. Национальная валюта страны — африканский франк — был создан Францией и подвязан к французскому франку, а сейчас к евро, что дает Парижу возможность напрямую доминировать в нигерской фискальной политике. Золотовалютные резервы Нигера хранятся во французских банках. Францию обвиняют в эксплуатации страны, потому что считают, что французские компании заставили правительство подписать кабальные соглашения, по которым Париж выкачивает большие объемы ресурсов из Нигера, а платит мизер. Кроме того, местные жители небезосновательно подозревали Францию во вмешательстве во внутренние дела с целью поддержки профранцузских политиков, которые в обмен на деньги давали Франции концессии на добычу полезных ископаемых и при этом не занимались улучшением жизни в стране. Именно в таком ключе нигерцы воспринимали свергнутое правительство президента Мухаммеда Базума, который имел репутацию профранцузского политического лидера. Исторически укоренившиеся и частично справедливые антифранцузские настроения стали основным фоном для военного переворота, который имел ярко антифранцузский характер.

Межэтническая конкуренция и дисбалансы. Нигер — страна, на территории которой проживает несколько народов: оседлые земледельческие племена хауса (55%), племена зарма и сонгай, занимающиеся животноводством, кочевые племена туарег, тубу, фульбе, фермеры и торговцы канури и арабы. Президент Мухаммед Базум, которого отстранили от власти военные — этнический араб, он представляет до 1,5% населения страны, то есть абсолютное меньшинство, в отличие от своего предшественника Махаммаду Иссуфу, который был хауса. Пытаясь консолидировать власть, президент Базум провел кадровые перестановки и назначил на ключевые должности своих людей, что могло привести к недовольству среди других этнических групп, которые могли воспринимать его решительные увольнения ключевых силовиков в этом году как попытку перераспределить влияние и потоки в пользу только своего ближайшего окружения.

Личный конфликт между президентом и командующим президентской гвардии. Именно решение президента Базума уволить генерала Абдрахмана Чьяни с должности командующего президентской гвардией привело к перевороту. Генерал был известен лояльностью к президентам Нигера и сам помогал подавлять несколько попыток переворотов, начиная с 2011 года. Следовательно, он воспринимал свое увольнение как пощечину и оскорбление и поэтому решил пойти на открытый конфликт с президентом.

Проблемы безопасности. На протяжении многих лет Нигер воюет с исламскими экстремистскими группировками в регионе Сахеля. Террористы часто нападают на приграничные регионы Нигера, заставив более 300 тысяч человек покинуть свои дома. Как и в соседних Буркина-Фасо и Мали, военные Нигера считают, что Франция и США, которые помогали им бороться с террористами, делают недостаточно для ликвидации угрозы, а национальные гражданские правительства, мол, слабые и коррумпированные. Именно необходимостью улучшить ситуацию с безопасностью военные Нигера объясняли свой переворот 28 июля.

Переворот в Нигере стал очень серьезной эскалацией противостояния между странами Запада и не-Запада.

Во-первых, это уже седьмой военный переворот в Западной Африке за последние несколько лет. Военные хунты уже находятся у власти в Буркина-Фасо, Мали, Чаде, Гвинее и Судане. Большинство из них имеют антифранцузский, а затем антизападный характер, что создает угрозу для военно-политических и экономических позиций США и Европы в Африке. Перевороты бросают вызов модели демократического гражданского правления, которую продвигают США и Франция, и подвергают сомнению способность этих государств влиять на Африку, что является стратегической угрозой для доминирования Запада на континенте.

Во-вторых, несмотря на бедность населения, Нигер богат стратегически важными ресурсами, которые составляют основу для экономического и промышленного развития ведущих мировых государств, стремящихся осуществить новую технологическую революцию. Речь о таких ресурсах, как уран, вольфрам, золото, никель, медь, литий и тому подобное. Франция на 20% зависит от импорта нигерского урана, который используется для работы 18 французских АЭС, питающих всю страну электроэнергией, и ежегодно потребляющих 8000 тонн урана. Без стабильных поставок нигерского урана Франции придется либо увеличивать закупки у других поставщиков по более высокой цене, либо столкнуться с определенными энергетическими проблемами в преддверии зимы. Уран в Нигере с 1970 года добывается французской компанией Orano, которая на 90% является государственной. Она владеет тремя урановыми шахтами вокруг городка Арлит на севере страны. Впрочем, нельзя сказать, что без Нигера Франция не сможет выжить. На глобальном уровне нигерский уран — это лишь 4% мировой добычи, тогда как лидерами являются Казахстан (43%), Канада (15%), Намибия (11%) и Австралия (8%). Однако, потеря ресурсов так быстро и неожиданно — неприятная новость для Франции и ЕС именно из-за вопроса стабильности цен и устойчивости объемов поставок.

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В-третьих, Нигер — очень важная страна с геостратегической точки зрения. Она расположена на пересечении торговых и контрабандных маршрутов, которые используются для логистики, а также перевалки оружия и беженцев из Африки в Европу. Именно поэтому Нигер был одним из ключевых партнеров ЕС в сдерживании нелегальной миграции из Африки и также важным партнером в области региональной безопасности: военные Нигера участвовали в многочисленных операциях по сдерживанию террористов в Сахеле и стабилизации региона, в том числе во время войн в соседних Мали, Буркина-Фасо и в районе озера Чад. Именно в Нигер французы вывели свои войска, когда в 2022 году завершили свою 10-летнюю военную операцию «Бархан» и покинули территорию Мали, проиграв войну с терроризмом. На территории Нигера расположены военные базы Франции и США. Следовательно, потеря Нигера будет геополитическим поражением для стран Запада, особенно если в результате переворота вакуум влияния заполнят конкуренты США и Франции — Россия или Китай. Они получат доступ к полезным ископаемым, получат еще одного союзника в Африке, будут влиять на миграционные потоки в Европу и угрожать сырьевым рынкам Европы на континенте.

Сейчас ситуация вокруг Нигера движется к военной эскалации. Прозападные региональные лидеры боятся показать слабость, если никак не отреагируют на переворот. Особенно это касается президента Нигерии Болы Тинубу, который пришел к власти на антимилитаристских призывах и обещал бороться с военными хунтами региона. Для него бездействие означало бы потерю лица, подрыв его легитимности в глазах электората в условиях, когда его рейтинги и так падают в связи с социально-экономическими проблемами. То же касается президентов Сенегала, Бенина и Кот д`Ивуара, которые имеют собственные внутриполитические проблемы, и поэтому видят в событиях в соседнем Нигере опасность для собственной власти и легитимности.

Впрочем, не все страны Африки хотят воевать. Буркина-Фасо, Мали и Гвинея встали на сторону военной хунты Нигера, а первые две даже пообещали вооруженным путем защищать Нигер, если на него нападут. Другие влиятельные государства — Чад, Алжир, Мавритания, ЦАР — выступили против военной интервенции в Нигер, которую обсуждают сейчас в рамках ЭКОВАС — регионального блока, объединяющего страны Западной Африки, и куда входит Нигер. Многие государства боятся, что военная интервенция может либо затянуться, и таким образом дестабилизировать ситуацию в непростом регионе, либо в случае успеха не привести к формированию жизнеспособного и легитимного в глазах населения правительства. Раскол среди африканских стран является основным вызовом в вопросе целесообразности военной интервенции в Нигер. На данный момент четыре страны заявили о готовности предоставить свои войска для такой операции: Нигерия, Кот д`Ивуар, Сенегал и Бенин. Вместе, они планируют направить в Нигер около 25 тыс. военных. Идею операции также поддержали в США, Франции и ЕС, хотя и подчеркнули, что предпочли бы решить вопрос мирным путем. В ответ нигерская хунта уже пригласила помощь соседних Буркина-Фасо и Мали, а также российских наемников из ЧВК Вагнер.

Сценарий военной интервенции опасен, но может быть выгодным Украине, только если будет успешным, и не приведет к дестабилизации Западной Африки или вспышке региональной войны. В случае быстрой операции нигерская хунта будет обезврежена и к власти вернется законно избранное правительство. Это будет политическая и идеологическая победа стран Запада, что закроет России возможности расширить свое влияние в Западной Африке. Впрочем, не исключено, что часть населения Нигера не будет воспринимать интервенцию и вскоре это приведет к политическому кризису и потере легитимности президентом Базумом.

Если же война затянется, дестабилизация Западной Африки быстро приведет к отвлечению ресурсов и внимания Запада от Украины, а также приведет к росту антизападных настроений в Африке, что будет на пользу России, умело манипулирующей этим ресентиментом. Провальная или деструктивная интервенция будет бросать тень на всех лидеров стран, которые к ней присоединятся, поскольку их будут обвинять в ухудшении ситуации с безопасностью в интересах «неоколониальных империй». Это может привести к ослаблению прозападных лидеров в Африке и к потере ими легитимности, а значит, к подрыву позиций Запада на континенте, чем воспользуются их соперники: Турция, Китай, РФ, аравийские монархии Залива и другие.

Сценарий переговоров является более безопасным и выгодным для Украины, ведь позволяет консервировать имеющуюся проблему Нигера в переговорных форматах или в виде создания компромиссного правительства, которое сохранит влияние Запада, и позволит блокировать попытки РФ доминировать в нигерской политике. Даже если переговоры не приведут к возвращению демократически избранной власти, политический компромисс с сохранением влияния Запада и стабильностью Западной Африки лучше, чем непредсказуемый хаос войны с непонятными последствиями.

Стратегия России — это изнурительная война, в которой в идеале заставить Запад воевать на нескольких фронтах одновременно, что заставит Европу в какой-то момент запросить перемирие в Украине. Нынешняя ситуация в Нигере создает такую возможность для Кремля, особенно если дойдет до регионального конфликта. Такую же политику Москва уже реализовывала после аннексии Крыма в 2014 году, когда заставляла Европу и США сесть за стол переговоров и ослабить санкции путем вмешательства в горячие точки в Ливии, Сирии и Венесуэле. Нам нужно это помнить, когда мы анализируем ситуацию в далеком Нигере. В более широком контексте, война за Нигер — это не только борьба РФ и США/Франции, но часть конкуренции великих держав за Африку, которая вспыхнула более 10 лет назад и сейчас ускорилась в связи с постепенным упадком постколониального влияния Франции во франкофонной Африке.

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