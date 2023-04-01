Все оказалось ложью. Что происходит в Израиле 1 апреля, 10:15 Эксклюзив NV Нетаньяху стал образцом иррационального актора в международных отношениях (Фото:REUTERS)

Последние события обнажили новую и тревожную реальность: впервые лидер Израиля стал иррациональным актором, представляющим опасность не только для израильтян

Слава Богу, что израильское гражданское общество заставило премьер-министра Биньямина Нетаньяху хотя бы в данный момент приостановить его попытки установить контроль над независимой судебной системой Израиля и таким образом развязать себе руки для того, чтобы править так, как ему заблагорассудится. Но все это дело обнажило новую и тревожную реальность для Соединенных Штатов: ведь впервые лидер Израиля стал иррациональным актором, представляющим опасность не только для израильтян, но и для важных американских интересов и ценностей.

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Это требует незамедлительной переоценки со стороны как президента Байдена, так и произраильского еврейского лобби в Америке. Нетаньяху, по сути, сначала сказал им всем: «Доверяйте процессу», «Израиль — здоровая демократия». А потом добавил шепотом: «Не беспокойтесь о религиозных фанатиках и еврейских расистах, которых я привел к власти, чтобы они помогли заблокировать мою судебную систему — ради коррупции. Я буду держать Израиль в его традиционных политических и внешнеполитических границах. Это я, ваш старый приятель Биби».

Они хотели доверять ему, но все оказалось ложью.