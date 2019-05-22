Несмотря на боль. Как я полюбила свое тело Сегодня, 21:03 244 Цей матеріал також доступний українською

Как вы относитесь к своему телу? Наверняка или были, или прямо сейчас недовольны им

Скорее всего, хотели что-то изменить. И даже ненавидели свой внешний вид. А я вот, несмотря на онкодиагноз, недавно поняла, что люблю каждую свою клетку. Без исключений. Совершенно безусловной любовью. Так, конечно, было не всегда.

На днях увидела результаты опроса: оказывается, треть британцев переживают депрессию из-за неудовлетворенности своим телом. И у каждого восьмого на этой почве даже появлялись мысли о самоубийстве. Такая депрессия может накрыть кого угодно, возраст тут особого значения не имеет, хотя чаще всего страдают женщины, особенно молодые.

Действительно, кому из нас в какой-то момент категорически не нравился наш нос, уши, глаза или ноги? Практически все девочки определенно хотели для начала быть очень худыми, а мальчишки — с кубиками пресса. Я тоже помню свои страдания, хотя в детстве и после того, как повзрослела, не жаловалась на свой вес, но причин переживать из-за каких-то частей своего тела все равно было предостаточно. У меня, к примеру, торчало одно ухо. Когда я была подростком, то приучила себя спать на левом боку. А все выходные носила широкий обруч, прижимавший это несчастное ухо к голове. Мне не нравились мои бедра, несмотря на общую худобу, они казались мне недостаточно худыми. Пальцы на руках хотелось подлиннее, кожу получше, вес в какой-то момент, все же, поменьше, хотя ради этого на диетах я никогда не сидела.

Для меня тело стало единым организмом

Но настоящие страдания пришли позже, когда мне поставили диагноз — рак молочной железы, когда появились метастазы в ключице, вот тут-то на себя в зеркало вообще смотреть категорически не хотелось, а любой шопинг в магазины с женским бельем стал просто мучительным. И поводов возненавидеть свое тело у меня тогда стало еще больше.

Как предлагают справляться с недовольством своим телом в мире, где, к счастью, люди живут без онкодиагноза? Ну, к примеру, мудрые знаменитости участвуют в фотосессиях без макияжа. Я помню, как в 2002-м прекрасная актриса Джейми Ли Кертис, ей тогда было 43, согласилась сняться для журнала More при условии, что никто не станет укладывать ее волосы, делать макияж и маникюр, а фото останутся без ретуши. Ее посыл был таким: остановить миф о «совершенстве звезд», потому что в мире глянца и не только продвигают абсолютно нереалистичные стандарты красоты. С появлением бьюти-блогеров, кажется, все стало еще сложнее, по крайней мере, еще пару лет назад была очень популярна тема контуринга, когда лицо с макияжем и лицо без него разительно отличаются.

Та самая организация, которая проводила опрос в Британии, заявляет, что в рекламе и в социальных сетях по-прежнему продвигают заоблачные стандарты красоты. Противостоять им чрезвычайно сложно. Хотя те же бьюти-блогеры уже культивируют другое отношение — бодипозитив, умение принимать свое тело таким, какое оно есть, жить с ним в гармонии. Кто-то посчитает, что это значит пропагандировать, к примеру, полноту. Но если это не вредит здоровью и/или демонстративно не выпадает из элементарных стандартов человеческой гигиены, думаю, каждый имеет право отстаивать свое понимание гармонии.

Комфортное пребывание в собственном теле и принятие себя — отличное, как по мне, движение. Сколько бы ни было в нас кг, насколько бы мы ни выпадали из жестких стандартов общепринятой красоты, у нас есть вот такое (и только такое) тело, в нем мы растем, передвигаемся по жизни, взрослеем и стареем, оно отгребает за наше далеко не всегда трепетное к нему отношение. И оно болеет. Как все живое. Но, как правило, справляется с болезнью. А вот если заболевание затянулось и доставляет страдания, то недовольство собственным телом растет как снежный ком.

Часто читаю и слышу от людей с онкодиагнозом о том, что они ненавидят «это», словно в них проник чужой, словно это не часть их тела. Да, эти клетки (которые живут и умирают в здоровом организме постоянно), словно предали нас. Мой личный путь лечения не очень отличался от этого подхода. Но вот недавно, вскоре после того, как в печени обнаружили метастазы и снова сменили протокол, а это за последние почти два года уже даже не помню в который раз, я вдруг поняла, что перестала ненавидеть свою болезнь. Она перестала меня даже раздражать. Я будто увидела организм со стороны. И поняла: ведь он, на самом деле, такой молодец! Уже десять лет он живет. Как уж у него получается. Где-то — упорно идет вперед, где-то — впадает в депрессию, иногда просто тихо сворачивается в клубочек, чтобы отлежаться и дать себе выдохнуть. Но он любит жизнь так сильно, как только может ее любить тот, кто еще недавно скрежетал зубами от боли, а тут вдруг боль прошла. Вы наверняка знаете это ощущение — когда ты осознаешь, что вот же — не болит! И мир вокруг сразу преображается и буквально дышит вместе с тобой. Как говорит мой учитель медитации, вернуть здоровье — значит, вернуть себе статус-кво, восстановить гармонию и баланс. Ведь организм — единое целое. А если ты в процессе восстановления, то быть недовольным своим телом — все равно что сердиться на кость, которая срастается после перелома.

Вот так пришло понимание, что я люблю каждую свою клетку. Они все — хорошие и те, которые в данный момент доставляют мне забот — мои. Для меня тело стало единым организмом, я прислушиваюсь к каждому его уголку. Если появляется какая-то боль, я не шарахаюсь от нее, я уделяю ей внимание и стараюсь успокоить. Я получаю лечение, если боль слишком сильная — пью обезболивающие, но мои клетки не брошены на произвол. Вы не представляете себе, какой это кайф — просто быть в собственном теле, которое не болит. Как же после этого не любить его совершенно безусловно? Оно не болит вчера, сегодня и завтра — ровно столько, сколько нужно, чтобы почувствовать себя совершенно счастливым человеком именно в этом теле.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени