Эмбарго на российскую нефть работает 30 марта, 16:21

Друзья, эмбарго ЕС на морской импорт российской сырой нефти в части Черного моря уже почти работает — и это хорошая новость

Мы это не где-то прочитали, а посчитали самостоятельно, контролируя этот процесс круглосуточно. В феврале-марте 2023 года наша мониторинговая группа зафиксировала существенное сокращение количества нарушений эмбарго ЕС на импорт российской сырой нефти морским путем из портов Черного моря. Если в январе таких нарушений было 12, то в феврале их количество сократилось до 7, а в марте до 4 случаев (каждое нарушение — это в среднем 1 млн баррелей).

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В марте 2023 года, в отличие от двух предыдущих месяцев, не было доставки российской сырой нефти непосредственно в порты стран ЕС. Пока остается несколько уменьшенное количество доставки нефти из Черного моря на рейдовую перевалку в Лаконийский залив в Греции.

Красноречивые изменения происходят и среди судовладельцев

Если правительство Греции возьмет под жесткий контроль проблему рейдовой перевалки нефти у побережья страны, то можно будет говорить о полном соблюдении эмбарго по отношению к российской нефти, экспортируемой из портов Черного моря.

О каких объемах нефти идет речь (не будем вам загружать мозг баррелями, тем более что 1 млн баррелей — это в среднем просто один танкер для сырой нефти дедвейтом 137 тыс тонн).

Итак:

январь 2023 — 1,274,281 тонн

февраль 2023 — 869,776 тонн

март 2023 — 476,449 тонн (на 27/03/2023).

Красноречивые изменения происходят не только в количестве и портах назначения танкеров, но и среди судовладельцев, все еще рискующих заключать контракты на перевозку российской сырой нефти в страны ЕС. Если в январе 2023 года владельцами 2/3 нарушавших эмбарго танкеров были 8 компаний, зарегистрированных в странах ЕС, то в марте 2023 года мы зафиксировали только одну такую компанию.

Совсем подробно здесь.

Текст опубликован с разрешения автора

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