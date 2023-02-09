Обнищание России уже не остановить. Что меняется после отказа Европы от российских нефтепродуктов 9 февраля, 17:13 Эксклюзив NV

Министерство финансов России в январе впервые продало 3,6 тонны золота из Фонда национального благосостояния, созданного под руководством Путина, чтобы покрыть дефицит бюджета

Очень долго велись разговоры и с Путиным, и с европейскими лидерами по поводу того, чтобы Турция стала хабом, который будет поставлять больше газа в Европу и будет служить платформой для перевалки и грузов, и нефти, и нефтепродуктов. Турция, в принципе, и была основным бенефициаром, к сожалению, продолжающейся в Украине войны.

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Я бы не сказала, что трагические события, которые происходят сейчас в Турции, будут иметь существенное влияние на энергетическую безопасность Европы. Потому что, с одной стороны, у Турции было желание и попытка забрать на себя все привилегии ситуации, когда они являются хабом и когда через них проходят все торговые основные маршруты, а с другой стороны, им все говорили о том, что еще никто не собирается покупать этот российский газ прямо в Турции. Речь не идет о переустройстве маршрутов, а речь идет об отказе от российских энергоносителей. И эта политика осталась неизменной.

То, что у Турции были свои планы, не означает, что эти планы как-то вписывались в общую картину европейской энергетической безопасности. Ибо Турция была и остается одной из немногих стран, не поддерживающих санкционную политику в отношении России, кроме вопросов, вводимых на уровне G7 и связанных с так называемыми ограничениями цен и страхованием судов. Но опять же здесь есть турецкий интерес. Потому что Турция заинтересована в получении как можно более дешевых энергоносителей, и Турция также использовала этот рычаг в своих торговых переговорах с россиянами, выторговывая у них скидку и отсрочку платежей.

Произошедшее сейчас просто поставило под вопрос вообще безопасность маршрутов, пролегающих через Турцию. Но Европа сама по себе не зависит от турецкого маршрута.

Для россиян энергоносители — это оружие

Турецкий маршрут для Европы — это только дополнительный газ. Поэтому больше должны волноваться Венгрия, Сербия и другие страны, все еще находящиеся в определенной степени на российской энергетической игле. Это им сейчас должно быть пугающе от того, что может быть перерыв на поставку газа им в связи с событиями в Турции. Хотя за последний год очень была развита сеть LNG-терминалов. Большинство стран, такие как, например, Болгария, получают газ уже по альтернативным маршрутам.

Что касается нефти и нефтепродуктов, то здесь вообще ситуация совсем изменилась за последний год,