Решительный НБУ и падение цен на нефть

Прежде всего, речь идет о нефти. После того как на прошлой неделе цена на нее достигала 100 долларов, на этой неделе она резко пошла вниз, приблизившись к отметке 85 долларов. Это произошло потому, что в Персидском заливе ситуация снова успокоилась. Неизвестно, надолго ли, ведь всё зависит от множества не самых уравновешенных людей, склонных принимать решения в манере, способной довести до безумия тех, кто от них зависит. Вспомнить хотя бы колебания Трампа по поводу лицензии на Patriot. Когда в понедельник он уже дает, а через три дня «еще думает». К тому же, тот самый Трамп никак не может определиться: хочет ли он стать триумфатором в священной войне или иметь дешевый бензин в Пенсильвании, где ему жизненно необходимо выиграть выборы.

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