Сергей Фурса

Сергей Фурса

Ведущий Radio NV, инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital

Решительный НБУ и падение цен на нефть

31 июля, 11:09
NV Премиум
Google Читайте NV в Google
x1
0:00
-
8:46

Американские горки на американском — да и на мировом — рынке продолжаются

Прежде всего, речь идет о нефти. После того как на прошлой неделе цена на нее достигала 100 долларов, на этой неделе она резко пошла вниз, приблизившись к отметке 85 долларов. Это произошло потому, что в Персидском заливе ситуация снова успокоилась. Неизвестно, надолго ли, ведь всё зависит от множества не самых уравновешенных людей, склонных принимать решения в манере, способной довести до безумия тех, кто от них зависит. Вспомнить хотя бы колебания Трампа по поводу лицензии на Patriot. Когда в понедельник он уже дает, а через три дня «еще думает». К тому же, тот самый Трамп никак не может определиться: хочет ли он стать триумфатором в священной войне или иметь дешевый бензин в Пенсильвании, где ему жизненно необходимо выиграть выборы.

Реклама

Теги:   Неделя по-деловому с Сергеем Фурсой Курс гривны к доллару Дональд Трамп ФК Динамо (Киев) Цена на нефть

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies