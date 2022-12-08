К чему приведет ограничение цены на российскую нефть 8 декабря, 00:03

Персональное мнение про ограничение цен на российскую нефть

Итак, 5-го декабря вступили в силу ограничения США и Европы на покупку российской нефти. Они состоят из двух частей:

1. Полное эмбарго Европы — то есть европейцы более нефть из России покупать не будут (есть исключение для трех стран — Венгрии, Словакии и Чехии — они могут пока что продолжать покупать то, что к ним идет по нефтепроводу Дружба, но в общем масштабе это очень мало).

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2. Ограничение на торговлю нефтью с Россией выше цены отсечения. Что за ограничения? Компаниям из «хороших стран» запрещено перевозить по морю и страховать перевозки любых судов (включая и из «нехороших» стран) ту нефть из России, которая стоит выше этой цены.

Если с первой мерой все понятно — нефть, которая ранее шла Европе, русским надо будет куда-то перенаправить, чтобы Россия не осталась без доходов. Россияне, оказывается, купили уже 104 старых танкера (за $16 млрд — уже приятно!) чтобы возить нефть самим и не зависеть от танкеров из «хороших стран». Financial Times пишет, что им надо 240 танкеров, чтобы полностью перенаправить то, что ранее продавалось в Европу. Думаю, будут к этому стремиться. Но это всего 1 млн баррелей в день.

Призываю сварить лягушку, а не заниматься популизмом

А со второй — все не так очевидно. Цену отсечения установили на уровне $60 за баррель (на сегодня рыночная цена $89). И также решили, что раз в два месяца могут эту цену пересматривать в обе стороны, но не более чем на 5%.

Много читал разных статей и блогов о том, что надо было России «показать кузькину мать» и установить эту цену, скажем, в $30.

Тут важно сказать, что 90% рынка страхования морских судов контролируют компании из Лондона и Европы. Без такой страховки нормальный порт побоится принять танкер. А застраховать все суда силами России — сил не хватит у них (имею в виду финансовых ресурсов).

Тут вспоминаем притчу о лягушке, которую варили медленно, чтобы она не выскочила. Установление цены в $60 — это как раз такое (с моей скромной диванной точки зрения, конечно). Нам же надо, чтобы Россия приняла новые условия игры. Чтобы их нефть не исчезла с рынка! Иначе цены могут очень сильно подняться и в мире может начаться рецессия. И вот, если Россия примет, тогда Запад будет полностью контролировать процесс. И потом можно будет регулярно снижать эту цену и поднимать температуру в кастрюле с лягушкой. А если установить цену сейчас на уровне, скажем, $30, то лягушка-Россия немедленно выскочит из кастрюли и может произойти что-то неконтролируемое и опасное для мировой экономики.

Поэтому призываю сварить лягушку, а не заниматься популизмом.

Текст опубликован с разрешения автора

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