На примере Израиля. Когда в Украине появится безопасное жилье? 31 июля, 14:52

Война требует, чтобы уже сегодня мы меняли строительные нормы и правила. Как это сделал Израиль еще в 2002 году

Речь идет даже не столько о новых домах (они +/- выдерживают попадания), сколько о старых панельных, складывающихся как карточный домик.

В Израиле сегодня действуют строгие требования по безопасности для многоэтажных домов. Эти требования были введены в 2002 году после серии терактов в стране.

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Требования включают следующие пункты:

— Использование прочных материалов, таких как бетон и сталь.

— Укрепление несущих конструкций зданий.

Строительные нормы в Израиле для многоэтажных домов являются одними из самых строгих в мире

— Установка противоосколочных окон и дверей.

— Создание безопасных помещений для укрытия жителей в случае взрыва или обстрела.

— Обучение жителей правилам эвакуации.

Строительные нормы в Израиле для многоэтажных домов являются одними из самых строгих в мире. Они помогли снизить количество жертв террористических атак в стране, что сейчас является мегаактуальным для Украины.

С 1990 года в каждой квартире в Израиле должна быть комната безопасности — мамад. Это полностью бетонный стояк, идущий через весь многоэтажный дом, с железными, плотно закрывающимися окнами. Это собственное бомбоубежище в каждой квартире. В случае разрушения дома этот стояк должен выстоять, сохранив жизни.

Но есть и такие, которые предназначены для всех жителей лестничной клетки (мамак). В случае возникновения угрозы в городе раздается сирена, и жители прячутся в мамаки, плотно закрывают в них металлические ставни и запирают тяжелые входные двери.

В спокойные же дни эти помещения используются как обычные спальни.

Да, в Украине начали ревизовать укрытия, появились единичные уличные бетонные укрытия. Но что вы слышали об изменении строительных стандартов?

Монолитный каркас показал свою живучесть, но где требования к индивидуальным бомбоубежищам?

И я до сих пор вижу продолжение строительства домов из панелей — будущих братских могил.

И где, кстати, программа обновления жилищного фонда в Украине? Панельные «брежневки» уже давно исчерпали нормативные сроки использования.

Системная замена жилья для украинцев (с дешевой долгосрочной ипотекой) — это не только безопасность, это другое качество жизни украинцев и стимулы для экономики.

Текст опубликован с разрешения автора

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