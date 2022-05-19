Строительство временного жилья: как это будет работать на практике? 19 мая, 15:18 Цей матеріал також доступний українською

В результате агрессии РФ против Украины уничтожено и повреждено жилье сотен тысяч украинцев, миллионы покинули Украину или стали внутренне перемещенными лицами

По данным Международной организации по миграции, число тех, кто стал внутренне перемещенными лицами в Украине, превысило 8 млн человек. Это очень серьезная проблема, требующая решения со стороны государства. Граждан необходимо обеспечить работой и жильем.

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Недавно парламент поддержал несколько законопроектов, направленных на частичное решение описанных проблем, в частности жилья. Причем законодатель предложил как краткосрочное, так и долгосрочное планирование решения этих вопросов.

Долгосрочная перспектива. Послевоенное планирование

Согласно новому законодательству, каждая область или территориальная община сможет разработать программу комплексного восстановления, такой себе «Recovery Plan». Это будет документ, который будет разрабатываться и утверждаться областными или местными советами с привлечением экспертных организаций и международного финансирования (международная техническая помощь, возвратная или безвозвратная помощь международных организаций и т.п.).

Такая программа должна определять основные приоритеты (пространственные, градостроительные, социально-экономические и т.д.) политики восстановления области или общины, пострадавшей от вооруженной агрессии. Перед утверждением любая программа подлежит общественному обсуждению. Таким образом, общинам предоставлена возможность комплексного послевоенного планирования и восстановления.

Краткосрочная перспектива: временное жилье

Также на законодательном уровне урегулированы вопросы временных сооружений для проживания людей. Это так называемые «модульные городки». Ранее такой подход практиковали в регионах на востоке Украины в 2014–2015 годах, сейчас этот вопрос приобрел более широкие масштабы.

Такие временные сооружения — не недвижимое имущество в классическом понимании, для их сооружения не нужно разрабатывать проектно-разрешительную документацию и т.д.

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Для размещения временных построек для проживания должна утверждаться специальная схема. Чтобы ускорить процесс, разрешено располагать модульные городки на землях коммунальной собственности (в том числе, на несформированных земельных участках), даже вопреки градостроительной документации (генплану, детальному плану), однако с определенными ограничениями (по красным линиям, санитарным зонам и т.п.).

Каждая схема размещения таких временных сооружений должна разрабатываться с решения главы местного совета или начальника военной администрации населенного пункта. Фактически мы видим максимальное упрощение всех бюрократических процедур, что будет способствовать быстрому оборудованию временных «модульных городков» для нуждающихся.

Капитальное строительство жилья

Парламентарии не обошли вниманием вопрос строительства (нового строительства, реконструкции) зданий для временного проживания людей. Здесь речь идет уже именно о капитальном строительстве. Это, в частности, касается обеспечения временным жильем внутренне перемещенных лиц из числа работников релоцированных из зоны боевых действий предприятий и лиц, относящихся к социально незащищенным слоям населения. Кто входит в социально незащищенные слои населения, которые имеют право на получение жилья, должно определить правительство.

Так, во время действия военного положения значительно упрощена процедура изменения и установления целевого назначения земель, которые теперь при определенных ограничениях могут не соответствовать градостроительной документации (генплану, детальному плану и т.п.), или такая документация может вообще отсутствовать.

В мирное время для застройщиков решение вопроса соответствия целевого назначения земли могло занимать годы и было чрезвычайно сложным и скандальным, поскольку, например, в Киеве для этого происходило лоскутное утверждение детальных планов территорий (ДПТ). Теперь это упростили для отдельных категорий застройки.

Установление или изменение целевого назначения земельного участка будет производиться на основании специального заключения органа градостроительства и архитектуры о возможности размещения на земельном участке соответствующего объекта (в нашем случае жилого дома).

Кроме того, такой вывод будет считаться особым видом градостроительных условий и ограничений (МУО) и является основанием для проектирования строительства. Также разрешено получать технические условия на строительство до получения права на выполнение строительных работ или принятия объекта в эксплуатацию. В мирное время это не допускалось.

Таким образом, мы видим максимальное упрощение процедур, усложнявших жизнь застройщикам в мирное время. Это действительно позволит быстро начать строительство жилых домов для временного проживания людей и является позитивной инициативой. Однако нам с вами необходимо будет контролировать этот вопрос, чтобы недобросовестные застройщики такое законодательное упрощение не использовали в собственных коммерческих интересах, манипулируя понятиями и прикрываясь пострадавшими в результате войны.

Резюмируя вышеуказанное, конечно, следует отметить положительные шаги в разработке законодательства, которое должно способствовать быстрому послевоенному восстановлению. Очень хочется, чтобы каждый пострадавший населенный пункт получил свою эффективную программу послевоенного восстановления, а оставшийся без жилья мог получить новое. При этом ждать такое новое жилье в нормальных условиях.

Однако нельзя опускать и риски, связанные с упрощением процедур в строительстве, которые могут сыграть злую шутку и открыть возможности для недобросовестных застройщиков. Именно этот вопрос нам обязательно нужно будет контролировать.

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