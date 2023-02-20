Майдан. Девять лет спустя 20 февраля, 16:46

Мне всегда было интересно, что чувствовал командир роты Беркут Дмитрий Садовник, когда приказывал убивать людей на Майдане?

Мне всегда было интересно, что чувствовал командарм Иона Якир, когда отдавал приказы массово расстреливать мужское население станиц на Дону. Гордился он этим или так делал из страха, что поставят к стенке и его, если он не проявит себя в борьбе с «классовым врагом»? Пытался ли он потом залить водкой те страшные воспоминания или наоборот с гордость рассказывал о них на встречах со школьниками? И вспоминал ли он невинно убитых, когда его самого вели на расстрел сталинские палачи?

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Мне всегда были интересно, что чувствовал комендант концентрационного лагеря Берген-Бельзен Йозеф Крамер, который был признан ответственным за смерть десятков, если не сотен тысяч безвинных людей и которого узники прозвали «Бельзенским зверем»? Не просыпался ли он от кошмаров по ночам и не хотелось ли ему застрелиться? А может он вечером приходил домой и рассказывал супруге Розине, как пытал заключенных, издевался над ними и натравливал на них собак, вместе с Ирмой Грезе? И о чем он думал перед повешением в тюрьме города Хамельн, о том, что его несправедливо казнят или о том, что это возмездие за совершенное им?

Он находил себе оправдание в том, что выполнял приказ?

Мне всегда было интересно, что чувствовал командир роты Беркут Дмитрий Садовник, когда отдавал приказы убивать людей на Майдане? Он находил себе оправдание в том, что выполнял приказ? Или ему нравилось чувствовать себя хищником среди травоядных и это мотивировало его и его команду к неоправданной жестокости и убивать, используя боевое оружие? Будет ли он рассказывать своим детям, что это благодаря его командам и приказам людей лишили жизни? Или на вопросы детей будет молчать и опускать глаза в пол?

Но у меня нет ответа ни на один из этих вопросов. Есть лишь предположения, которые я формирую исходя из личного мировосприятия. В любом случае я считаю, что Садовник и его подчиненные заслуживают на суд и приговор. И на наказание. А ровно 9 лет назад «черная рота» под руководством этого труса, который сбежал от ответственности в Россию, убила 39 активистов Майдана на Институтской. И я это помню. И верю, что от кармы ему не сбежать. И от клейма трусливого убийцы, тоже.

А мы сегодня, в День памяти Героев Небесной Сотни, вспоминаем всех погибших на Майдане и жаждем отмщения и наказания всех виновных, как отдававших приказ, так и исполнявших его.

Вечная память Героям Небесной Сотни!

Текст опубликован с разрешения автора

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