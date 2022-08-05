О двойных стандартах и пророссийских нарративах отдельных международных организаций 5 августа, 15:44

Каждая российская ракета и каждый снаряд, выпущенный агрессором по территории Украины, являются военным преступлением. Никто не имеет права это отрицать

Заявления международной правозащитной организации Amnesty International, которые ставят под вопрос именно право Украины защищать свои города и их жителей от совершаемых РФ геноцида и актов терроризма, вызывают откровенное разочарование и справедливое возмущение украинского общества.

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Такими отчетами навязывается искривленный и пророссийский нарратив о том, что Украина и украинцы сами виноваты в том, что незаконная российская агрессия привела к массовым убийствам, пыткам, изнасилованиям гражданского населения на временно оккупированных территориях. Что это Украина и Вооруженные силы Украины якобы виноваты в уничтожении украинских городов и поселков, разрушении школ, больниц, спортивных и культурных объектов, обстрелах роддомов и вокзалов.

Никаких законных и легитимных военных целей у России как международно признанного государства-агрессора и признанного законом Украины государства-террориста — в Украине нет и не может быть.

Не Украина напала на Россию

Каждая российская ракета и каждый снаряд, выпущенный агрессором по территории Украины, являются военным преступлением. Никто не имеет права это отрицать, подменяя понятия и создавая параллельную картину реальности, где виноваты обе стороны.

Не Украина напала на Россию и ведет против нее необъявленную неконвенционную войну, совершая геноцид, нарушая все возможные нормы международного права, законы и обычаи войны и Женевские конвенции. Это делает Россия каждый день!

По такой логике, если Россия заявляет, что это не ее военные совершали массовые убийства и другие ужасающие преступления против гражданского населения в Буче, Ирпене, Гостомеле, Мотыжине, Мариуполе, то этому нужно поверить на слово и закрыть глаза на все зверства…

К сожалению, все это еще одно свидетельство того, как далеко отошли отдельные международные институты и организации от реальности, адекватности и готовности брать на себя ответственность за принципиальное отстаивание и защиту общечеловеческих ценностей и норм международного гуманитарного права.

Такая слабая и искаженная позиция, такие двойные стандарты не способствуют борьбе со злом и лишь свидетельствуют о заангажированности и скрытом спонсорстве страной-террористом.

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