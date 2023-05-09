Как приблизить конец войны 9 мая, 17:54 NV Премиум

Ответ на этот вопрос люди разных стран, народов, статусов и уровней влиятельности ищут каждый день даже не с начала масштабного вторжения России в Украину, а еще от первой великой трагедии под Иловайском летом 2014-го

А в последнее время, бесконечно обсуждая еще не начавшееся украинское контрнаступление, даже находят.

Вот, например, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, видит процесс так: надо убрать Крым или взять его под контроль. Донбасс будет освобожден, а Путин уйдет. Потому что Восточная Украина полностью разрушена во время войны, и ее единственная стратегическая ценность — сухопутный мост в Крым.

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Дополняет его канадская журналистка и ученый Дайан Фрэнсис. Она уже не прогнозирует, а уверенно говорит: Россия в нынешнем виде долго не продержится. Диктатор Путин уже осознал, что наделал, в какую пропасть падает его государство, поэтому готов включить заднюю. Только ждет удобного момента, чтобы продать поражение как победу.

Привожу наиболее распространенные мысли и выводы, которые в той или иной интерпретации повторяют и украинские лидеры мнений, пусть даже они принадлежат к разным политическим лагерям. К ним стоит добавить третью мысль, которая мегапопулярна именно в Украине. Ее раз за разом озвучивают и глава государства Владимир Зеленский, и члены его команды, и их оппоненты — лидеры Facebook- мнений и обычные рядовые пользователи. Речь идет об искреннем убеждении: Россия в шаге от распада, ВСУ помогут, империя развалится, конец войны быстро наступит.

Однако ни один из этих военных, политических и геополитических прогнозов не учитывает существование внутри воюющей не первый год Украины носителей и выразителей двух взглядов на конец войны. Призывы городских сумасшедших оккупировать силами ВСУ Россию, а заодно Беларусь, взорвать Кремль вместе с мумией Ленина и провести на Красной площади в Москве парад победы под красно-черным флагом в этом контексте не рассматриваются. Извините, но с этим бредом — к психиатру. Речь о стремлении других, вполне вменяемых общественных и социальных групп.

Победу приблизит не разрушение Кремля или смерть Путина

Каждая из них хочет приблизить мир. Но первая видит его приближение через победу. Освобождение оккупированных территорий, восстановление границ по состоянию на 1991 год, в дальнейшем — наказание виновных, справедливый суд и взыскание огромных репараций. То есть, мир — это военная победа над Россией.

Зато вторая группа до сих пор не готова принять Россию побежденным врагом. Для ее представителей война с Россией — не трагедия, а политическое, культурное и языковое недоразумение. Они или пытаются отгородиться от войны, или — когда Россия бомбит их города, — обвиняют в этом мифических львовских бандеровцев, потому что это они виноваты во всем и навязывают здесь свое западничество. Для таких мир — это прекращение боевых действий, переговоры с агрессором, взаимные извинения и наконец возобновление концертов звезд российской эстрады на украинских площадках.

Фокус в том, что обе указанные группы представлены не только украинскими гражданами в пределах Украины. Политики, деятели культуры, лидеры мнений, а главное — рядовые граждане стран Восточной, Северной, Южной, Западной и Центральной Европы, а также — США и Канады так же неоднозначны в определении победы, а затем — формата и продолжительности дальнейшего мира. Однозначное принятие и декларирование демократических ценностей и осуждение войны у одних совпадает с поддержкой Украины. Но у других — с давней, странной, иррациональной поддержкой России. А прогнозы о неспособности Украины победить, апокалиптические ожидания от развала России и призывы к нам мириться со значительно более сильным соседом не всегда оплачены из федерального бюджета РФ.

На днях вышла книга доктора исторических наук, политика и политического эксперта Вадима Денисенко Как разрушить русский мир. Автор одновременно является исполнительным директором Украинского института будущего, поэтому к его прогнозам относительно модели будущего стоит прислушаться. Мы знакомы лично и давно, но мнениями не обмениваемся. Поэтому приятно читать, что прогнозы профессионального исследователя относительно будущего России созвучны моим. И самое важное, на мой взгляд, совпадение — в доказательном утверждении, что Россия не развалится по образцу СССР.

Таким образом, развал России не приблизит конец войны, потому что такой процесс невозможен. Соответственно, конец войны не приблизит и изгнание российского оккупанта с нашей территории. Умиротворить агрессора способна только оккупация и только при участии нескольких армий мира, так как территория огромная. Пример нацистской Германии нагляден. Но этого тоже не произойдет. Запад до сих пор уверен, что в ответ Путин нажмет на ядерную кнопку. И вообще, серьезно обсуждать оккупацию цивилизованным государством не цивилизованного — правила дурного тона в третьем тысячелетии.

Имеем перечень неутешительных выводов. Не получится выгнать оккупанта со всей Украины за месяц, как это удалось в прошлом году на Киевщине. Враг быстро учится, имеет ресурс и мотивированных союзников. Ежедневные обстрелы Киева, приграничья и южных регионов подтверждают это. Развала России не предвидится. Дворцовых переворотов тоже. Даже если умрет Путин, будут жить его двойники, а значит — и дело. Войну поддерживает российский народ. Оккупация невозможна. Поэтому печальной правдой будет прогноз не о конце войны, а о войне без конца.

Но снова возвращаемся к книге Вадима Денисенко. Он аргументированно доказывает: предпосылки для бесконечных захватнических войн создала идеология русского мира, заложенная Иваном Грозным, развитая Петром Первым, подхваченная Николаем Вторым и едва не загубленная основателями СССР. Он распался, потому что те же Украина, Молдова, страны Балтии и Кавказа имели статус союзных республик, а не федеральных округов РФ. То есть, в разных формах, но сохранили собственную идентичность. Путинская же Россия готова, по примеру царей, только поглощать. И на поглощенных, контролируемых территориях развивать идеологию русского мира.

Не настоящий, киношный шеф гестапо Генрих Мюллер из мегапопулярных в СССР Семнадцати мгновений весны в одном из финальных эпизодов произносит едва ли не самый большой в романе и одноименном сериале монолог. Суть которого: нацизм возродится там, где однажды вместо здравствуйте произнесут хайль. Русский мир, уже определенный в Украине термином рашизм, имеет точно такие же признаки для регенерации и укоренения.

Всюду, где есть коррупция — есть русский мир. Всюду, где действует формула «друзьям все — врагам закон», живет и побеждает русский мир. Всюду, где не заботятся об охране окружающей среды, заваливают заповедники мусором и убивают краснокнижных животных ради забавы, русский мир пустил корни. Там, где на фестивальных площадках представители России, которые продают себя как хороших русских, русский мир пустил корни. Очередная западная экранизация Толстого или театральная постановка где-то за пределами России пьес любого российского драматурга, турне российских артистов, приглашение российских авторов на западные литературные фестивали означает ползучую экспансию русского мира. То есть, всего уродливого, агрессивного, убийственного, далекого от цивилизационного развития и достойного уважения.

Итак, победу приблизит не разрушение Кремля или смерть Путина. Не оккупация России и даже не полная деоккупация Украины. Приближение победы и дальнейший устойчивый мир возможны только при условии тотального, вместе с фундаментом, разрушения русского мира за пределами российских границ. У России не должно быть поддержки ни на одном из уровней ни в одной из уважающих себя стран. Иначе рано или поздно адепты русского мира позовут Путина — и ударят своей стране в спину. Как бы эта страна ни называлась.

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