«Военный» НДФЛ забирают у громад. Как не допустить катастрофических последствий 20 сентября, 13:12

Сегодня парламент голосует о лишении местных общин поступлений налога на доходы физических лиц от военнослужащих и полицейских. Весь НДФЛ Сил обороны пойдет на финансирование центрального бюджета

Но к чему это приведет?

1. Сейчас командиры воинских частей получают возможность договориться с местными властями и при условии уплаты налогов многие города направляют на это 20−30% средств от НДФЛ на нужды конкретных воинских частей, и каждый командир может распоряжаться этим личным внештатным фондом, покупать необходимое или изменить место уплаты НДФЛ, если командира отношение местной власти не устраивает. Получит ли эти средства воинская часть, если НДФЛ заберут в центральный бюджет? Мы все понимаем, что как только деньги пойдут в центральный бюджет, то по действующему законопроекту воинская часть не получит ничего, и командиры будут лишены возможности финансировать свои приоритетные потребности.

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2. Местное самоуправление выполняет основную работу по поддержанию жизнедеятельности населенных пунктов, в которых живут военнослужащие и их семьи — и этот НДФЛ позволяет делать дотации на инфраструктуру, готовить города к зиме, когда враг снова будет нарушать электро-, водо-, газоснабжение. Резервы горючего, генераторы для общин и т. п. Государство все это не финансирует, а без жизнедеятельности городов возможности по использованию их для нужд обороны значительно сократятся, у нас и так большой отток кадров, большая эмиграция. Если забрать деньги на инфраструктуру, то центральный бюджет все это финансировать не будет. К каким последствиям это может привести зимой? К катастрофическим.

И тогда не надо что-то забирать

Что делать?

1. Первый вариант: Да, класть брусчатку, ремонтировать стадионы, покупать дорогие машины за счет местных бюджетов нецелесообразно — но такие же нецелевые расходы делают и органы центральной власти. Поэтому надо определить законом на период войны понятие целевых и нецелевых расходов из бюджетов всех уровней. Чтобы деньги шли исключительно на нужды обороны, на жизнедеятельность, социальную защиту. И тогда не надо что-то забирать.

2. Второй вариант, который мне больше всего нравится: Оставить местным бюджетам часть НДФЛ — но 30−50% от нынешнего уровня. А остальные 50−70% перечислять непосредственно на счета воинских частей. Будет сложно, но тогда мэры будут ходить к комбригам и просить деньги на финансирование некоторых программ. Тогда деньги будут гарантированно на руках командиров частей, и они смогут сами финансировать основные потребности, а не обращаться к местному самоуправлению.

Вывод:

Все элементы системы нашего государства нужно совершенствовать, но не за счет того, что деньги от одного органа власти забирают для другого органа власти, а за счет того, что власть забирает на себя ответственность. Хотите забрать местные налоги — так укажите, кто теперь будет отвечать за все вопросы и проблемы, которые за счет местных бюджетов решались. Деньги — это ответственность, и разрывать эту связь нельзя.

Текст опубликован с разрешения автора

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