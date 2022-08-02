Ресурс исчерпан: нужны новые идеи 2 августа, 13:05

Любой ресурс рано или поздно исчерпывается, если время от времени его не подпитывать. Так же и у нас нужны новые идеи и методы управления экономикой

Останнє рішення влади про те, що про курс гривні до долара тепер дозволено повідомляти тільки пошепки — це кульмінація, шедевр, вершина монетарної стратегії. Як на Уолл-Стріт до цього не додумалися? Вже сім місяців міжнародні фінансові ринки падають, трильйони доларів втрачено, а ще й досі не те, що в інтернеті, а в самому центрі Нью-Йорку, на Times Square, величезний екран сповіщає громадян про щоденні ціни на акції. Боже, які невігласи, а ще мають нахабство вважати себе центром фінансового світу. Просто вимкнули б монітори і все — зупинили падіння! Звісно, що це все жарти, але як можна інакше сприйняти подібне рішення НБУ щодо курсу гривні? Тільки як жарт, і люди сприймають це як жарт — соціальні мережі аж розпирає від «веселих» коментарів на цю тему. Їхня кількість та популярність порівняна лише зі шквалом жіночих фото на підтримку дружини президента. Не впевнений, що вона справді потребує підтримки, але, погодьтеся, як не використати такий чудовий шанс продемонструвати світу своє фото.

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Останнім гідним уваги та поваги вчинком НБУ було рішення підняти ставку рефінансування до 25%, але й воно не дало ефекту через небажання Мінфіну брати в борг під більш-менш привабливий для інвесторів відсоток та переводити бюджет в реалії воєнного стану. Дохідність ОВДП на рівні 14−16%, яку пропонує уряд, навряд чи можна назвати ринковою, хіба що в ілюзорному світі програми «5−7−9», «Великої приватизації» та сподівань отримати мільярди доларів на відновлення країни у повне розпорядження держави. А що може НБУ зробити самотужки? Тільки вимкнути електронне табло.

Хоча, насправді, я б не сильно сварив фінансову владу, конкретно Мінфін та НБУ, бо завдання перед ними надскладне і те, що гривня хоч якось тримається, пенсії та зарплати військовим виплачуються, а банківська система працює без перебоїв в умовах війни — це вже досягнення, можна навіть пишатися. Але будь-який ресурс рано чи пізно вичерпується, якщо час від часу його не підживлювати. Так само й у нас — потрібні нові ідеї та методи управління економікою. Якщо влада так і сидітиме в очікуванні грошей від Заходу, то, на превеликий жаль, дуже скоро пишатися буде нічим. Не те, що пишатися, жити не буде за що. І ось тут, мені здається, постає питання про роль особистостей в історичному процесі. А, як відомо, саме їм під силу змінювати хід історії в складні часи.

Скажіть, будь ласка, хто з вас до війни чув про генерала Залужного? Ото ж бо! А як героїчно воює і не скаржиться на обставини, що того чи цього в нього немає. Та у нього на початку війни взагалі нічого не було, крім народного героїзму, почуття обов’язку та обмеженої допомоги Заходу. Але, без сумніву, були ідеї та бажання перемогти. І йому це вдалося — хто ще б рік тому повірив, що під Києвом за кілька місяців будуть розгромлені елітні російські війська, а атаки величезної ворожої армії на півдні та сході будуть захлинатися власною кров’ю? Подейкують, що нинішнє військове керівництво України, головнокомандувач та його генштаб, це креатура наших західних союзників. Не знаю, в мене немає жодних фактів на підтримку цієї тези, але я охоче можу в це повірити. Більше того, не бачу в цьому нічого поганого і дуже радий, що військова допомога та розвідувальні дані, без яких нам не перемогти, надходять людям, в сумлінні яких жодна «конгресвумен» не наважиться сумніватися.

Трохи фантазії. Так ось, проводячи паралелі з успіхами нашого військового керівництва та захоплюючись рівнем довіри до нього в народі та військах, напрошується думка, що для економічної перемоги нам потрібен ще один «залужний», справжній бойовий генерал від економіки, а не придворний слуга. І ще абсолютно необхідно, щоб він сам та його генеральний економічний штаб так само були відгородженні Заходом від наших політиків височенним парканом. На щастя, у відношенні до військового керівництва таке зробити вдалося, всі ролі вже розподілилися і все працює - генерали отримують перемоги на фронті, а політики та їх ручні підполковники розповідають про них народу. Перші не мають бажання та часу лізти в екрани телевізора, а другі як вогню бояться окопів.

З економікою все буде складніше, адже в окоп фінансово-економічної війни полізуть всі, ще й будуть один одного ліктями розштовхувати. Тільки згадайте, скільки корифеїв економічної думки з'їхалося до швейцарської «луганщини», коли грошима запахло. Ось тільки облизня спіймали, бо просто так грошей всім тим, хто приїхав, більше ніхто не дасть. Їх ресурс вичерпано. Потрібні нові обличчя і нові світлі та чесні голови з ідеями.

Де їх взяти? Боюся, що без Заходу нам тут не нічого не вдіяти, адже навряд чи хтось самотужки в Україні зможе обійти монолітну команду придворних слуг,

яка давно мріє керувати процесом повоєнного відновлення України. Крім того, для економічних реформ, на відміну від бойових дій, потрібна підтримка парламенту, а туди просто так швидко нових людей не посадиш. Єдиний спосіб — натиснути на тих, що є, а без потужного зовнішнього ресурсу на це годі й сподіватися. Так що, як і раніше, вся надія на Захід.

А щодо табло з курсами валют, то не варто перейматися. По-перше, може автори цього історичного рішення згадають, що вони все ж освічені люди, і не бажаючи ще більше соромитися, схаменуться та повернуть все, як було раніше. По-друге, курс курсом, і він у нас завжди чомусь сприймається як головний індикатор стану економіки, але, насправді, якщо хочете дізнатися правду про економічне майбутнє України, то дивіться не на табло, а слідкуйте за появою нових облич у владі.

І це мають бути не діючі відомі персонажі - бюрократи, яких тасують з місця на місце, щоб створити ілюзію змін, професійні активісти, які роками малюють одні й ті ж сповнені фантастичних мрій яскраві презентації, всезнаючі експерти, здатні «розумними» фразами прокоментувати що завгодно, чи академіки, які уявляють життя великим підручником. Потрібен хтось новий, невідомий, освічений, але здатний на дію. Поки такий не з’явиться, бажано з командою і без попередніх зв’язків з владою, то за електронними табло обмінників можна не сумувати — все одно, нічого втішного ви там не побачили б.

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