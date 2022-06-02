Нацбанк повысил учетную ставку. Какими будут последствия?
Национальный банк Украины повысил учетную ставку до 25% годовых. Напомню, что до сегодняшнего дня ставка составила 10% годовых
Очень неожиданное для меня решение. Прогнозировал, что, при всей необходимости существенно повысить ставку еще в первые дни большой войны, НБУ продолжит политику относительно дешевых денег для экономики.
Тем временем цены растут очень быстро. С начала года — более 10%. Ожидается, что годовая инфляция будет выше 20%. Основные причины порождены рашистской агрессией. Среди них рост мировых цен на энергоресурсы, падение курса гривны, ограничение производства и торговли в Украине
Главной задачей Нацбанка согласно Конституции является удержание стабильности гривни, трактуемой законом о НБУ как ценовая стабильность. То есть низкая инфляция. Желательно — около 5% в год.
Теория гласит, что высокая учетная ставка уменьшит инфляцию. Поднятие ставки потенциально поднимет стоимость денег в экономике и свяжет гривневую массу. Банки должны увеличить проценты по депозитам. Граждане будут меньше покупать товары и услуги, а больше будут экономить в гривневых инструментах.
Это была теория. Что в наших реалиях?
Дефицит государственного бюджета гигантский. По данным министра финансов, ежемесячно казне не хватает более $5 млрд доходов для финансирования только критических расходов (война, пенсии, бюджетники, переселенцы
Теория говорит, что высокая учетная ставка снизит инфляцию
Западные партнеры пока дают около $2 млрд грантами и кредитами. Остальные минфин привлекает через внутренние заимствования. Частично давали государству взаймы коммерческие банки, компании и граждане под 10−11% годовых. Но большинство военных ОВГЗ выкупает Нацбанк за счет печатания гривен.
После поднятия учетной ставки до 25%, Нацбанк будет продавать коммерческим банкам свои депозитные сертификаты под 23% годовых. Конечно, у банков пропадет желание покупать ОВГЗ под более низкий процент.
Последствия будут следующие:
1. Ставки по банковским депозитам в гривнах сильно вырастут. Возможно, вплоть до 20% годовых.
2. Минфину придется поднимать доходность по новым ОВГЗ до уровня 20−25% годовых.
3. Спрос на доллары уменьшится, курс ₴/$ не будет стремительно падать. Возможно, что гривня немного подрастет против доллара.
Также следует отметить, что Нацбанк действительно независим от Кабмина и президента. Ибо им этот шаг точно не понравится.
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