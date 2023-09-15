Нацбанк снижает ставку, но оставляет курс гривны фиксированным 15 сентября, 10:24 NV Премиум

На внутреннем рынке ключевым решением стало очередное, уже второе подряд, снижение ставки НБУ. Который опустил ее с 22% до 20%

Лето закончилось, стартовала осень, а рынки очень нехотя выходят из своего расслабленного состояния, не желая расставаться с настроением в режиме каникулы, тем более глобальное потепление делает все, чтобы уход лета мало кто заметил, особенно в странах Западной Европы. Шутка ли, даже презентация нового iPhone от одной яблочной компании прошла почти незамеченной, и объект № 15 не вызвал бурных эмоций. Мог бы кто-нибудь подумать об этом лет 5−6 назад, когда удачное или не удачное решение Apple было способно сдвинуть рынки вверх или вниз сильнее, чем ураган, несущийся на побережье США. Вырвать спекулянтов и инвесторов из летаргического сна смог только ЕЦБ, объявивший о повышении ставки еще на 25 б.п. к концу недели, подняв свою ставку до уровня в 4%. Но если сам шаг был предсказуемым, тем более, европейский регулятор как всегда отстает от своих американских коллег, то по-настоящему вдохновила рынки коммуникация после этого решения.

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Европейский Центробанк дал понять, что «с него хватит» и скорее всего повышение ставок на этом закончено. Что обрадовало как торговцев на фондовом рынке, так и тех, кто зашел в ипотечные кредиты по всей Европе. И теперь ключевой вопрос, как долго придется держать ставку на высоком уровне. В результате выросла стоимость практически всех активов по всему земному шару. Прибавил и рынок американских акций, вследствие чего индекс S&P500 откроет пятницу с отметки в 4505 пунктов. Из неприятного — продолжился рост стоимости нефти.