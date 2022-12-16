Кто решил украсть Рождество 16 декабря, 13:48 Эксклюзив НВ

Еще на прошлой неделе на рынках царило расслабленное ожидание праздника

Похоже, ключевые центральные банки мира решили украсть Рождество, или, по крайней мере, его сладкий кусочек, у детей инвесторов и спекулянтов. Еще на прошлой неделе на рынках царило расслабленное ожидание праздника. Вспомнилась даже традиция Санта-Клаус-ралли, когда рынки растут перед Рождеством, а затем под елочку все получают прекрасные бонусы. И даже в начале этой недели казалось, что радужные ожидания лишь подтверждаются. Позитивные данные по американской инфляции вдохновили рынки, и те, видимо, решили, что худшее уже точно позади. И заседание ФРС в среду спекулянты ожидали так же, как бразильские болельщики готовились к матчу с Хорватией. Финал получился похожий. При этом поначалу глава ФРС, словно Неймар оправдал возложенные на него ожидания. И ставка ФРС выросла всего на 50 базисных пунктов — с 3,75−4% до 4,25−4,5%, замедлив движение вверх после серии повышений на 75 базисных пунктов.

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Казалось, можно счастливыми ложиться спать, не думать о серии пенальти и готовиться к праздникам. Но не тут то было.