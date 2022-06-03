НБУ поднял учетную ставку до 25%. Что получила Украина? 3 июня, 13:06 Цей матеріал також доступний українською

Мир стимулирует и поддерживает экономику, украинский центробанк сдерживает отклонение от стабильности

За три дня до этого глава НБУ сообщил, что годовая инфляция в Украине составляет около 17%, а к концу года превысит 20%.

Страшно? А ничего, что война? Что с начала года курс гривни к доллару (реальный курс) просел на 30%? Что Украина часть мировой экономической системы, где инфляция бьет рекорды?

Видео дня

В апреле инфляция составила 8,3% — 40-летний максимум. Годовая инфляция в еврозоне составит 8,1%.

Но природа мировой инфляции и украинской — разная. В мире было «напечатано» полее $10 трлн для поддержки экономики во время пандемии. В Украине эмиссия была очень ограничена. Чувствуете разницу?

Читайте также: Сергей Фурса Саудовский принц и Нацбанк повышают ставки

Мир стимулирует и поддерживает экономику, украинский центробанк удерживает отклонение от стабильности.

В результате, это естественно, что девальвация гривни и мировая инфляция подтолкнули инфляцию в Украине.

Как сдерживают инфляцию в США и Европе?

1. ФРС США пошла на самое сильное повышение базовой ставки за 22 года — до 0,75–1 процента годовых.

2. ЕЦБ оставил базовую процентную ставку на исторически низком уровне.

Базовая процентная ставка сохранена Европейским центробанком на уровне 0%

США и Европа, напечатавшие триллионы долларов (евро), запустившие инфляционную волну, в отличие от Украины думают о развитии экономики, а не о таргетировании инфляции.

Что в конце концов получила Украина:

1. Рост стоимости денег из-за стерилизации денежной массы.

2. Банки больше не будут кредитовать бизнес. Им выгоднее покупать депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ (без риска в понимании НБУ).

3. Замораживание бизнеса и стагнацию экономики.

4. Ослабление возможностей поддерживать армию и наполнять бюджет.

5. Рост безработицы и рост теневой экономики.

Почему так?

Да потому что в Украине нет единой экономической политики. Вернее, нет экономической политики и каждое ведомство делает по-своему:

— НБУ стерилизует денежную массу и убивает бизнес;

— Минфин повышает налоги и убивает бизнес.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.