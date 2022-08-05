Третья мировая отменяется 5 августа, 12:40 Эксклюзив НВ

Среднестатистический украинец, вероятно, полагал, что на этой неделе на рынках наступит коллапс на фоне ожиданий третьей мировой войны

А может сразу двух. Беда в том, что нигде, кроме Украины, об этом не думали. Потенциальную войну на Балканах в Европе и США просто не заметили, и она никак не повлияла на цены. А визит спикера Нэнси Пелоси на Тайвань приковывал внимание инвесторов и спекулянтов ровно те несколько часов, пока ее самолет блуждал по Азии. Более того, рынок даже в этот момент не падал активно, и по Уолл-Стрит не бегали люди с выпученными глазами и криком «Мы все умрем», пытаясь найти вход в ближайшее бомбоубежище, которое позволит пережить ядерную войну. В конце концов, и в Китае и в США, в отличие от России, при власти адекватные взрослые, способные удержаться от самоубийственных шагов. Скорее, рынки шутили по поводу известного факта, как муж Нэнси Пелоси когда-то попался на инсайдерской торговле и, не исключено, что он и сейчас сделал ставку. Погоду на рынках по-прежнему определяли экономические данные, не всегда однозначные. В то же время, настроения инвесторов пока остаются радужными.

Видео дня

Июль для рынков США стал лучшим месяцем с 2020 года. И первая неделя августа тоже завершилась ростом. Индекс S&P500 откроется в пятницу на отметке в 4151 пунктов, прибавив около 80 пунктов за последние пять торговых дней. По-прежнему экономисты спорят, будет или не будет в США даже минимальная рецессия. При этом индикаторы рынка облигаций показывают — что таки да, ее ждут. А рынок труда пока остается сильным, хоть и показывает признаки замедления. Где рецессия уже неизбежна, так это в Британии. На этой неделе Банк Англии резко поднял ставку, борясь с инфляцией, прогноз которой составляет уже 13% на конец года. Помимо общих мировых проблем на экономику Британии давит глупость с Brexit, добавляя как в росте цен, так и в падении экономики. Зато радует динамика цены на нефть, пусть ОПЕК+, кажется, вообще проигнорировал визит Байдена на Ближний Восток и лишь минимально поднял добычу черного золота. Цена марки Брент за неделю опустилась со $110 долларов за баррель до $94 за баррель, потеряв почти 20% стоимости на опасениях будущего спроса (ох уж эта рецессия) и больших запасах, накопленных прежде всего американцами.

В общем, у Байдена получилось снизить цены на нефть, по крайней мере, пока и может быть временно, но не получилось радикально нарастить добычу на Ближнем Востоке. Но ключевое тут — цена, ведь учитывая скидку, россияне уже продают нефть по цене ниже $70, ближе к $60 за баррель. Забавно развивается ситуация с газом.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.