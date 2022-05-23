Сегодня «курс» — не самое главное 23 мая, 20:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Ну что же, история ещё раз подтвердила, что из всех финансово-экономических индикаторов важнейшим для украинцев является курс гривны к доллару

Стоило НБУ на прошлой неделе изменить правила валютного регулирования, как на просторах интернета сразу же разразилась жаркая дискуссия о правильности мер, принимаемых Национальным банком.

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Что же случилось в воображении граждан? «НБУ отпустил курс, и теперь он улетит в небеса», — именно так отреагировали на слова и действия банкиров большинство украинцев. «Нас ограбили», — добавила немногочисленная, но экономически значимая для страны прослойка тех, кто экспортирует услуги. Действительно, вернись НБУ к политике рыночного формирования курса, на волне паники история о «небесах» вполне могла бы стать реальностью. И ничего удивительного в этом нет — стабильность украинской валюты в последние годы держалась на следующих факторах: экспорте сырья, переводах «заробитчан», заимствованиях и финансовой помощи Запада. Что сейчас? Об экспорте речь не идет, «заробитчане» сидят без работы в Украине или воссоединились с семьями за границей, а иностранцы не спешат покупать украинский долг по понятным причинам. Последнее, что осталось — это финансовая помощь, которая приходит от участников антироссийской коалиции. Предпосылок для стабильности гривны, согласитесь, не так уж много.

Что случилось на самом деле? Изменения коснулись лишь операций с наличной валютой, официальный же курс НБУ, как был, так и остался 29.95. Да, согласен, этот уровень поддерживается искусственно, но сжечь все резервы ради того, чтобы какое-то время поддерживать курсовую стабильность, при условии перехода к плавающему курсу, было бы точно неправильно. Такое уже проделывали в эпоху «доллара по восемь» и вы прекрасно знаете, чем всё закончилось — ни курсовой стабильности, ни резервов.

Зачем нужны нововведения? Чтобы остановить бесконтрольный вывод денег за границу с помощью различных схем, которые, кстати, не отличаются никакой изобретательностью и эксклюзивностью. Собственно, и создавать особо было нечего, а воспользоваться схемой мог, вообще, кто угодно. Решение проблемы по «спасению» гривны было очевидным: клади украинскую валюту на карту, а потом снимай в евро за границей или используй для покупки активов (например, автомобилей, которые разрешили ввозить беспошлинно) по курсу, который намного выгоднее рыночного.

Трудно точно сказать, какие объемы валюты уходили из страны таким образом, но по итогам года речь могла бы идти о миллиардах долларов. Это много! Вспомните, как даже в мирные времена мы радовались, когда правительство вымаливало хотя бы один спасительный миллиард от МВФ! Народные гуляния можно было устраивать. Так что, позволить таким деньгам уплывать из страны во время войны — это просто преступление.

Кто выиграл? Выигрывают импортеры, теоретически. Выигрывает страна, от того, что пострадали энтузиасты обналичивания и «гении» создания схем по выводу денег за границу. Выигрываем мы с вами, оставшиеся в Украине — представьте, сколько бы стоило горючее, лекарства и прочие важные для страны импортные продукты, отпусти мы курс в свободное плавание. Выигрывают банки, которые купят валюту у импортера по официальному курсу и продадут её в розницу, за границей, по рыночному.

Кто пострадал? Страдают экспортеры, теоретически. Чем крепче национальная валюта, тем для них хуже. Но, учитывая, что возможности для экспорта основных товарных компонентов украинского экспорта и так перекрыты, то страдания из-за курса вряд ли будут масштабными. Во всяком случае, блокада морских путей — намного больший повод для горевания. А когда откроется возможность массово вывозить сырье, то и ситуация с курсом изменится к лучшему.

Пострадают уехавшие за границу, основной капитал которых это гривны на карточном счету — их покупательная способность снизится. Пострадает экспорт услуг, и наибольший удар нанесен по нашей IT-индустрии, представители которой получают зарплату в долларах, как ФОПы, и вынуждены продавать её банкам по курсу 29.95, при рыночном близком к сорока. Конечно же, это невыгодно и, естественно, принятые НБУ меры сразу же нарекли «скрытым» налогом, разгоняя волну возмущения — дескать, «уничтожают отрасль», все специалисты разъедутся и будущее экономики и страны окажется под угрозой. Так ли это? Далеко не факт! Во-первых, не всем можно уезжать. Во-вторых, IT- отрасль расцвела в Украине очень во многом благодаря лишь льготным схемам налогообложения.

Других факторов, например, современной науки, технологической базы и высококлассного образования, которые служили бы устойчивыми источниками развития, в стране просто не существует. Так что, ехать в страны, где налоги, и не «скрытые», а «явные», намного больше — это всё равно, что потерять самое главное конкурентное преимущество. Да и стоимость жизни во многих комфортных и безопасных странах превышает украинскую в разы. Кто-то, конечно, уедет, те у кого мозгов побольше и квалификация повыше, но основная масса останется. Кстати, такая картина уже давно стала типичной во всех индустриях и по всей стране. Многие стремятся уехать, просто не все могут. И нужно признать, что ухудшающаяся демография — одна из наших самых больших проблем и только лишь выгодным курсом валюты её не остановить. Подход нужен комплексный и не ориентированный лишь на одну отрасль.

Прав или нет НБУ? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Правильность монетарной, как, впрочем, и любой другой стратегии, не может быть проверена и подтверждена заранее. Об этом мы всегда узнаем позже, по результатам. Разве что, в утешение можно добавить, что все центральные банки мира, без исключения, допускают серьёзные ошибки. Вот, например, ФРС, центральный банк США, очень долго утверждал, что инфляция в Америке временная и скоро пройдет сама собой. А оказалось, что нет, и теперь за это приходится расплачиваться. Может и НБУ в будущем придется расплатиться за нынешние действия, а может и нет… Всё-таки, не забывайте, что наш центральный банк действует в условиях войны, когда очень часто хороших решений просто не существует и приходится лишь выбирать меньшее из двух зол.

Есть ли решение получше? Если говорить о краткосрочной перспективе, то у меня такого решения нет. Если у вас есть, то вся страна будет признательна, если поделитесь. В долгосрочной перспективе решения существуют, они всем давно известны, только никто не хочет их воплощать. На самом деле, всё же ведь просто — сделайте страну правовым государством, привлекательным для бизнеса, и иностранного, и нашего, развивайте экономику и курс будет стабильным. И не забудьте, что привлекательность — это не только низкие налоги, а прежде всего — свобода и безопасность бизнеса в целом. Что лучше — платить копеечные налоги в бесправии, постоянно опасаясь потерять все активы, или разумно высокие, но имея возможность защитить свою правоту в честном суде? Для крупных долгосрочных инвесторов второй вариант, пожалуй, будет намного предпочтительнее. И если хотим стабильную валюту, которая в отличие от гривны будет пригодна не только для расчетов, но и для сбережений и инвестиций, то нужно начинать строить новую страну, по новым правилам, немедленно. А тогда и проблем с курсом не будет.

Что будет с курсом дальше? На самом деле, каким будет курс на конкретную дату, даже в мирное время никто не знал, а уж сейчас — и подавно. Слишком много неизвестных переменных в этом уравнении. Но, мне кажется, что до тех пор, пока страны-союзники оказывают нам финансовую помощь, импорт сокращается, а вывод капитала за рубеж невозможен, паниковать и ждать катастрофы не стоит. Да и всё-таки нужно помнить, что мы на войне и курс сегодня — не самое главное!

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