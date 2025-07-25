TACO по-украински: как Зеленский дал заднюю

События на внешних рынках на этой неделе в одни ворота проигрывали внутренне украинским делам, а потому могут показаться ничтожными. Разве что суммы впечатляют. Однако событий особо не было, если не следить за детективом «Список Эпштейна», где можно или нельзя найти Трампа. Может когда-то Спилберг снимет фильм с таким названием, и, вероятно, найдет его там, но пока классик размышляет, постарались мастера из Южного парка. Отвлечь от этой темы американцев не могли ни торговые переговоры, ни очередная катавасия вокруг главы ФРС, на фоне которой курс доллара достиг очередных локальных минимумов и пара доллар-евро вплотную приблизилась к уровню 1,18. Да и как тут сгенерировать достаточно событий на фоне отпусков, тем более, что американцам курс доллара пока по барабану, а европейским туристам это просто подарок, что радует, по крайней мере, владельцев отелей. В самих торговых переговорах как будто происходит прогресс, что должно облегчить удар торговой войны Трампа на экономику, который начали чувствовать в портах США еще в июне.

Реклама

В результате рынки на неделе поставили несколько исторических максимумов.